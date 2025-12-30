Dois homens são presos por violência contra a mulher em Cruzeiro do Sul

Casos ocorreram em via pública e em residência; agressores foram levados à Delegacia

Dois casos de violência contra a mulher foram registrados na noite dessa segunda-feira (29) e na madrugada desta terça-feira (30) em Cruzeiro do Sul. Os agressores foram presos em flagrante pela Polícia Militar e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

No primeiro caso, um jovem de 20 anos, identificado como Gladson, foi preso após agredir a namorada em via pública, no Morro da Glória. A Polícia Militar foi acionada por populares que ouviram gritos da vítima. No local, o casal informou inicialmente que havia ocorrido apenas uma discussão verbal. No entanto, a guarnição constatou que a jovem apresentava um hematoma no lado direito do rosto, causado por um tapa. Diante da lesão, o agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Já na madrugada desta terça-feira (30), a PM atendeu uma ocorrência de violência doméstica na rua Pedro Teles, no Centro da cidade. A vítima, uma mulher de 44 anos, relatou que estava em casa com o marido, identificado como José Hidanio, de 33 anos, quando ele exigiu seu telefone celular. Após a negativa, o homem teria ficado exaltado e passou a exigir dinheiro para comprar gasolina.

Temendo pela própria segurança, a mulher deixou a residência com os dois filhos do casal e buscou abrigo em outra casa. Ao descobrir o local onde a vítima estava, o autor foi até a residência e passou a ameaçar o proprietário, afirmando que o mataria. Em seguida, retornou ao local portando gasolina e lançou o líquido inflamável sobre o veículo do casal.

Enquanto a guarnição colhia informações da vítima, ela informou que o agressor havia retornado ao apartamento do casal e enviava mensagens. Os policiais foram até o endereço, localizaram o homem, deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia Geral da Polícia Civil.

Relacionado

Comentários