Dois homens são preso por desmatamento ilegal em Senador Guiomard, interior do Acre

A ação ocorreu após o BPA fazer um levantamento de informações e descobrir a atuação de criminosos no local. A polícia recebeu também algumas denúncias sobre a prática ilegal, buscou imagens no satélite e constatou a irregularidade.

A dupla foi presa e levada para a delegacia do município. Já os tratores foram encaminhados, com ajuda das equipes do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre) para o pátio do BPA.