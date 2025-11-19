Dois homens investigados por atentados e mortes na “Faixa de Gaza” são presos em Rio Branco

Suspeitos estariam envolvidos em uma série de ataques a tiros em bairros do 2º Distrito; DHPP investiga conexões com outros crimes na região

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta semana, dois homens investigados por atentados a tiros e homicídios na região conhecida como “Faixa de Gaza”, no 2º Distrito de Rio Branco. As prisões ocorreram após dias de levantamentos realizados pela polícia.

Os suspeitos foram identificados como Jeferson Pereira de Freitas, o “Cigarrinha”, e Wilton Lopes de Souza Júnior, o “Playboy”. Eles são apontados como envolvidos em diversos ataques registrados nos bairros Areal, Santa Inês, Recanto dos Buritis, Canaã e Belo Jardim.

De acordo com o delegado Alcino Júnior, um dos crimes investigados é o atentado contra Eduardo Belo Silvestre, baleado enquanto caminhava pelo Ramal da Judia, na noite de 13 de outubro. A dupla também é alvo de apurações por outros dois ataques, incluindo um que terminou em morte.

A polícia investiga possíveis conexões dos detidos com outros crimes ocorridos na mesma área. Após o cumprimento dos mandados judiciais, ambos foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

