Dois homens ficam feridos em acidente entre moto e carro na Estrada do Pacífico, em Brasiléia

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), próximo ao km 13 da BR-317; um dos ocupantes será transferido para Rio Branco

Dois motociclistas ficaram feridos após um acidente envolvendo uma moto e um carro na manhã desta quinta-feira (11), na BR-317, Estrada do Pacífico, nas proximidades do km 13, em Brasiléia.

As vítimas foram identificadas como Antônio Marcos Lima, de 51 anos, e Ronaldo Rosa de Paiva, de 50. Ambos sofreram ferimentos e foram levados inicialmente por populares em uma caminhonete, até serem interceptados por equipes do SAMU a caminho do Hospital Raimundo Chaar.

De acordo com informações médicas, Ronaldo Rosa apresentou fratura no úmero esquerdo e deverá ser transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Antônio Marcos segue em observação, sem risco de vida.

Familiares relataram que os dois seguiam de moto para uma propriedade na zona rural, onde fariam um orçamento de pintura, quando o acidente aconteceu.

As causas da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

