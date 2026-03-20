Dois caçadores estão desaparecidos há cinco dias em região de mata de Porto Walter

Edson Nascimento de Araújo, de 52 anos, e Francisco Marcos da Silva Lima, de 31 anos, se perderam durante deslocamento entre pontos de caça; Corpo de Bombeiros organiza equipe para reforçar buscas

Dois homens estão desaparecidos desde o início da semana após se perderem em uma área de mata na comunidade Mororó, no Rio Cruzeiro do Vale, zona rural do município de Porto Walter. O caso tem causado apreensão entre moradores, já que ambos são conhecidos na região e participavam de uma caçada com outros companheiros.

Os desaparecidos foram identificados como Edson Nascimento de Araújo, de 52 anos, conhecido como “Montanha”, e Francisco Marcos da Silva Lima, de 31 anos. As informações foram repassadas por um familiar, Kennedy Silva, que acompanha o caso.

De acordo com o relato, o grupo era formado por cinco pessoas que seguiram para a mata na segunda-feira (16). Eles estavam abrigados em um “tapiri”, espécie de acampamento improvisado, quando Edson e Marcos decidiram se deslocar para um ponto mais distante com o objetivo de caçar. A intenção era passar a noite na mata e retornar ao local combinado no dia seguinte.

No entanto, os dois não voltaram como previsto. Os demais integrantes da equipe ainda aguardaram até a manhã da quinta-feira (19), horário em que todos deveriam retornar para casa. Diante da ausência dos dois, o grupo decidiu voltar para verificar se eles haviam seguido por outro caminho, o que não se confirmou.

Dificuldades e buscas

A principal suspeita é de que ambos tenham se perdido durante o deslocamento entre os pontos de caça, o que dificultou o retorno ao acampamento. A área é de difícil acesso e coberta por mata fechada, o que aumenta a preocupação e o desafio das buscas .

Equipes formadas por moradores e familiares já iniciaram as buscas na região, na tentativa de localizar os dois homens o mais rápido possível. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Acreinformou que está organizando uma equipe que deverá se deslocar até a comunidade para reforçar as buscas.

As buscas continuam, e a esperança é de que ambos sejam encontrados com segurança.

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