Dois bolões e 4 apostas simples levam a Mega da Virada de R$ 1 bilhão

Ao todo, seis apostas acertaram as dezenas da Mega da Virada e vão dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da história

Dois bolões levaram a Mega da Virada — em Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Também houve um ganhador em João Pessoa (PB) e outros três que fizeram os jogos pelo canal eletrônico.

Ao todo, seis apostas acertaram as dezenas da Mega da Virada e vão dividir o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior da história. Cada um vai levar R$ 181,8 milhões. Os números sorteados foram:

59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09

Das seis apostas vencedoras, três foram feitas em casas lotéricas, nas seguintes cidades:

João Pessoa (PB), aposta simples

Ponta Porã (MS), bolão (10 cotas)

Franco da Rocha (SP), bolão (18 cotas)

As outras três apostas vencedoras são simples e foram feitas pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Atraso em sorteio

O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º/1), após ser adiado. Ele estava previsto para ocorrer às 22h dessa quarta-feira (31/12), mantendo a tradição de o prêmio ser anunciado no último dia do ano.

No entanto, o valor do prêmio gerou movimento inédito nos canais de aposta: foram 120 mil transações por segundo no canal digital e quase 4,8 mil transações por segundo nas unidades lotéricas.

Em função do alto volume de apostas, a Caixa informou que houve problemas operacionais e, por isso, optou por adiar a cerimônia para esta manhã.

Quina

Do total, 3.921 jogos acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação. Nesse caso, cada um leva R$ 11.931,42. A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do arrecadado em 2024.

Relacionado

Comentários