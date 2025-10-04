Dois assaltos são registrados em lojas do centro de Tarauacá; vítimas relatam falha no 190 da PM

Criminosos armados levaram celulares, dinheiro e outros objetos; nenhum suspeito foi preso até o momento

Dois assaltos a comércios foram registrados nessa sexta-feira (3), no centro de Tarauacá, interior do Acre. Até o momento, ninguém foi preso, e uma das vítimas relatou que não conseguiu acionar a Polícia Militar porque o número de emergência 190 estava fora do ar durante o crime.

No primeiro caso, dois homens armados — um deles usando uniforme escolar — invadiram uma loja da Claro e roubaram 13 celulares e dinheiro. No estabelecimento estavam uma funcionária, um cliente e um policial penal. A atendente tentou pedir socorro, mas não conseguiu contato com a PM. O cliente então foi pessoalmente até o quartel da Polícia Militar para informar o assalto.

Os policiais realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Segundo assalto

Minutos depois, outro comércio foi alvo de dois homens encapuzados e armados, que roubaram um celular, uma caixa de som azul e um relógio. Novamente, a Polícia Militar fez buscas nas imediações, mas ninguém foi preso.

