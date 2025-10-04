Geral
Dois assaltos são registrados em lojas do centro de Tarauacá; vítimas relatam falha no 190 da PM
Criminosos armados levaram celulares, dinheiro e outros objetos; nenhum suspeito foi preso até o momento
Dois assaltos a comércios foram registrados nessa sexta-feira (3), no centro de Tarauacá, interior do Acre. Até o momento, ninguém foi preso, e uma das vítimas relatou que não conseguiu acionar a Polícia Militar porque o número de emergência 190 estava fora do ar durante o crime.
No primeiro caso, dois homens armados — um deles usando uniforme escolar — invadiram uma loja da Claro e roubaram 13 celulares e dinheiro. No estabelecimento estavam uma funcionária, um cliente e um policial penal. A atendente tentou pedir socorro, mas não conseguiu contato com a PM. O cliente então foi pessoalmente até o quartel da Polícia Militar para informar o assalto.
Os policiais realizaram rondas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
Segundo assalto
Minutos depois, outro comércio foi alvo de dois homens encapuzados e armados, que roubaram um celular, uma caixa de som azul e um relógio. Novamente, a Polícia Militar fez buscas nas imediações, mas ninguém foi preso.
CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar
Neste domingo (5), 760 mil candidatos deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.
Os participantes devem ficar atentos ao horário de início do certame e fechamento dos portões, aos locais de prova e trajetos para acessá-los, além dos itens obrigatórios e proibidos pela organização do CNU. A prova será aplicada em 1.294 locais em 228 cidades.
O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Carro capota após colisão e deixa jovem ferida em Rio Branco
Passageira de 20 anos foi socorrida pelo SAMU e motorista fugiu do local do acidente
Uma colisão entre veículos resultou no capotamento de um carro e deixou ferida Maria Sebastiana de Souza Nascimento, de 20 anos, na noite desta sexta-feira (3), na Estrada das Placas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Maria estava como passageira em um Fiat Siena preto, de placa NAC-5729, conduzido por um homem identificado apenas como Dion. O motorista trafegava no sentido bairro-centro e, ao fazer uma curva à direita, perdeu o controle da direção, colidiu contra uma barreira de proteção de concreto e atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco, de placa QWQ-6D11, fazendo o Siena capotar.
A jovem sofreu escoriações na cabeça e em outras partes do corpo. Dion também teria se ferido, mas deixou o local antes da chegada das autoridades.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma equipe de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia, e o veículo capotado foi removido por um guincho.
Idoso morre em acidente de motocicleta na BR-317 em Senador Guiomard
Francisco da Silva Viana, de 69 anos, trabalhava como verdureiro e foi encontrado caído às margens da rodovia; Samu constatou o óbito no local.
Um acidente fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na BR-317, nas proximidades da penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Viana, de 69 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta.
Segundo informações preliminares, populares que passavam pelo local encontraram o idoso caído às margens da rodovia. Ao perceberem a gravidade da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de Senador Guiomard esteve no local, mas só pôde confirmar o óbito.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Rio Branco, foi deslocada até o município para remover o corpo.
Familiares informaram que Francisco não fazia uso de bebidas alcoólicas e trabalhava como entregador de verduras. A notícia causou grande comoção entre parentes e amigos.
As autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao acidente e à queda do motociclista, que resultou em sua morte trágica.
