Dois adolescentes morrem em acidente de trânsito em Sena Madureira

Filho de radialista e neto de ex-vereador estavam em carro que colidiu contra caminhonete estacionada; terceiro jovem fraturou as pernas e foi transferido para a capital

Dois adolescentes morreram em um acidente de trânsito na manhã de quinta-feira (25) em Sena Madureira. Marcinho, de 15 anos, filho do radialista Márcio Farias, e Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, perderam a vida após o carro em que estavam colidir violentamente contra uma caminhonete estacionada na Rua Cunha Vasconcelos.

De acordo com informações preliminares, os jovens estavam em um veículo conduzido por um menor de idade, que sobreviveu com ferimentos. Um terceiro ocupante, também adolescente, fraturou as pernas e foi encaminhado para atendimento médico em Rio Branco. As vítimas fatais morreram no local, antes da chegada do socorro.

Em suas redes sociais, o radialista Márcio Farias despediu-se do filho:

“Vá com Deus, meu filho… Que Deus o receba em sua glória divina”.

O corpo de Marcinho foi sepultado no Cemitério São João Batista. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil para apurar as causas e circunstâncias da colisão.

