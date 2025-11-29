Acre
Dois acreanos recebem novos rins em transplantes realizados na Fundhacre
Dois pacientes, um de Senador Guimard e outro de Cruzeiro do Sul, receberam novos rins nesta sexta-feira, 28, após a família de um doador acreano autorizar a captação de órgãos. Os procedimentos, realizados na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), devolveram aos pacientes a chance de deixar a hemodiálise e retomar a rotina com mais qualidade de vida.
O cirurgião Etore Andrade, um dos responsáveis pelo procedimento, reforçou que o transplante só se torna possível quando existe a doação: “Para acontecer o transplante, tem que acontecer a doação. Então a gente gostaria de agradecer à família do doador, que mesmo nesse momento de dor teve esse gesto de carinho e amor ao próximo. Esses rins permitem que duas pessoas retomem sua vida fora da hemodiálise. É muito significativo ver dois homens recuperando a saúde graças a esse ato”.
Como o doador era local, todo o processo começou ainda no Pronto-Socorro de Rio Branco, onde a Organização de Procura de Órgãos (OPO), vinculada à Central Estadual de Transplantes, atua no diálogo com as famílias. A enfermeira Ketiene Martins, que integra a equipe da OPO, explicou que esse momento exige cuidado e muita escuta.
“A abordagem familiar para doação de órgãos é um momento muito delicado em que a empatia é fundamental. A equipe da OPO oferece acolhimento, esclarece dúvidas e respeita a decisão familiar. Nosso compromisso é tratar cada história com dignidade, porque entendemos que, em meio à dor, também pode nascer a possibilidade de salvar vidas”, disse.
O cirurgião Leonardo Mota acrescentou: “Quando o doador é do Acre, a gente não precisa deslocar equipes para outra cidade. Isso reduz o tempo de isquemia, que é quando o órgão fica fora do corpo. Quanto menor esse tempo, melhor a evolução”.
Equipe do centro cirúrgico envolvida no procedimento. Foto: Tiago Araújo/Sesacre
A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, lembrou que cada paciente chega com uma história, e a equipe precisa estar preparada para acompanhar todas as etapas. “Aqui, nosso compromisso começa antes da cirurgia e segue pela vida inteira. Nosso Serviço de Transplantes acompanha cada pessoa de perto, monitorando a recuperação e ajudando o paciente a entender essa nova fase. Sabemos que a doação e a cirurgia são os primeiros passos. O que mantém a saúde lá na frente é o cuidado e a presença da equipe, caminhando com cada transplantado todos os dias”.
Com as equipes preparadas e o sistema de transplantes funcionando de forma integrada, o governo do Estado segue ampliando o acesso à cirurgia de alta complexidade e oferecendo uma rede que acolhe pacientes de todas as regiões do Acre.
Acre realiza eleição inédita para juízes de paz neste domingo (30)
Pela primeira vez, população escolherá diretamente os representantes para as 25 vagas disponíveis; votação ocorrerá em todas as 22 cidades do estado
Pela primeira vez na história do Acre, a escolha dos juízes de paz será feita por voto direto neste domingo (30). As eleições ocorrerão em todas as 22 cidades do estado, das 8h às 17h, com urnas eletrônicas distribuídas em escolas de cada município.
Como votar:
-
Eleitores que regularizaram o domicílio eleitoral até 30 de setembro podem participar
-
É necessário apresentar documento oficial com foto (título de eleitor, RG ou CPF)
-
Não é obrigatório levar comprovante de residência
Distribuição das urnas:
-
Rio Branco: 89 urnas em 22 escolas
-
Demais municípios: entre 2 e 8 urnas por ponto de votação
-
Consulta ao local de votação disponível pelo CPF no site do TSE
Disputa eleitoral:
-
25 vagas no total (uma por município, exceto Rio Branco com três)
-
Rio Branco: 101 candidatos
-
Cruzeiro do Sul: 33 candidatos
-
Sena Madureira: 23 candidatos
-
Demais cidades: entre 4 e 14 candidatos por município
Será eleito o candidato que receber o maior número de votos em cada comarca. O resultado final com as candidaturas homologadas deve ser divulgado a partir de 10 de dezembro. A iniciativa representa um marco na democratização do acesso à justiça de paz no estado.
Juiz de paz
O cargo tem funções voltadas à esfera civil. Os juízes de paz atuam principalmente em conciliações, celebração de casamentos e análise de processos de habilitação matrimonial. Não há atribuições criminais.
Os candidatos precisam ter ao menos 21 anos, diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC, morar na comarca onde concorrem, estar com direitos políticos ativos e não possuir antecedentes criminais que prejudiquem a idoneidade.
Para garantir o funcionamento da votação, o Tribunal Regional Eleitoral também treinou 30 servidores no último dia 19. As equipes receberam instruções sobre organização das seções, preparação das urnas e orientações aos mesários.
A eleição segue os moldes constitucionais, com voto direto e secreto, como nas demais votações realizadas no país.
Ainda segundo o Tribunal de Justiça, a remuneração dos juízes de paz varia entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil, dependendo da localidade e das responsabilidades atribuídas ao cargo.
Iapen diz que seguirá colaborando com investigações após exoneração de diretor
O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou que o diretor operacional, Tienio Rodrigues Costa, foi exonerado do cargo até que todos os fatos apontados em processo judicial sejam devidamente esclarecidos.
Segundo a nota, enviada neste sábado (29), o Iapen segue colaborando com as autoridades competentes até a conclusão do processo. A comunicação oficial é assinada por Marcos Frank Costa, presidente do Iapen.
Tiênio Rodrigues Costa foi exonerado do cargo em edição extra do Diário Oficial (DOE) na tarde de sexta-feira (28). No mesmo cargo, foi nomeado Maycon Mendonça de Mesquita.
O afastamento ocorre após denúncia de agressão à ex-companheira, identificada pelas iniciais D.N.S., registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Rio Branco. Segundo informações obtidas pelo ac24horas, a vítima relatou que o episódio ocorreu no dia 10 de novembro, envolvendo uma caminhonete Triton cinza, veículo oficial do Iapen.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, com quem Tiênio viveu por 23 anos, relatou que chegou à residência do ex-companheiro por volta das 20h15. Ao tentar conversar, apoiou o braço na porta do veículo, quando o diretor teria acelerado a caminhonete, arrastando-a por alguns segundos até que ela caísse ao solo e desmaiasse.
O Iapen reforçou que continuará colaborando integralmente com as investigações, garantindo o cumprimento das medidas legais até que o caso seja esclarecido.
Peixes da Amazônia S.A. é arrematada por mais de R$ 13 milhões no Acre; grupo pretende reativar complexo
Avaliada inicialmente em mais de R$ 19 milhões, incluindo os bens móveis e imóveis, indústria foi adquirida pelo grupo OZ Earth. Foram necessários três leilões até empresa ter novos proprietários
Após três tentativas, complexo industrial Peixes da Amazônia S.A. foi arrematado por mais de R$ 13 milhões em leilão que começou na quarta-feira (26) e seguiu até a manhã desta sexta (28).
Avaliado inicialmente em mais de R$ 19 milhões, incluindo os bens móveis e imóveis, o grupo empresarial OZ Earth arrematou a indústria com lance de R$ 13.151.000. Este foi o terceiro leilão promovido para vender o complexo.
A reportagem, um dos sócios do grupo, que pediu para não ser identificado, disse que os novos proprietários têm interesse em reativar o polo, que chegou a ter capacidade de produção em 12 milhões de alevinos por ano.
“Eles não pretendem desmontar nem levar os equipamentos que estão no lugar para fora do estado”, resumiu.
Segundo o juiz Romário Divino Faria, da Vara Cível de Senador Guiomard, o imóvel com área de mais de 60 hectares poderá ser parcelado com entrada de 50% do valor total, e o restante, pago em até 24 meses. A arrematação parcelada deverá ser garantida por hipoteca sobre o próprio imóvel.
O local conta ainda com laboratório de alevinagem, frigorífico, fábrica de ração para peixes e cerca de 122 tanques e o perímetro total do lote é de 4.251,83 metros. A venda incluiu máquinas, equipamentos, móveis e utensílios da massa falida, que dão um valor total avaliado em mais de R$ 7 milhões.
Foram feitos 74 lances conforme o edital, e seguiram a escala abaixo:
- 26 de novembro: lance mínimo para arrematação em mais de R$ 19 milhões;
- 27 de novembro: lance mínimo em mais de R$ 10 milhões;
- 28 de novembro: [último dia de leilão] lance mínimo em R$ 9 milhões.
Determinações
Em agosto desse ano, a Justiça do Acre havia determinado a venda, em bloco único, do complexo e demais ativos. Já em novembro de 2024, a Justiça decretou a falência da empresa, que tinha entrado com processo de recuperação, mas descumpriu o plano estabelecido, deixando de pagar credores e até mesmo os honorários do administrador judicial.
Ainda na decisão, o juiz pontuou que a venda fosse feita na modalidade ad corpus, ou seja, no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a vícios, defeitos ocultos ou diferenças de metragens.
Falência
Em 11 de novembro de 2024, a Justiça do Acre decretou a falência da empresa. Segundo a decisão, o complexo industrial da empresa havia sido furtado diversas vezes, em razão do estado de “total abandono das instalações físicas, o que reafirma a ausência de qualquer sinal de recuperação da Peixes da Amazônia S.A.”.
À época, o juiz também considerou a manifestação do Ministério Público do Acre (MPAC), apontando que o comportamento da empresa, registrado nos autos do processo, “beira o descaso” para com o procedimento de recuperação judicial formulado e homologado pela justiça.
Complexo tinha 2,5 mil produtores
Criada em 2011, empresa do setor público-privado tinha como sócios o próprio executivo através da Agência de Negócios do Acre (ANAC), e a Central de Cooperativas dos Piscicultores do Acre (Acrepeixe), que detinha 25% das ações e representava 2,5 mil famílias de pequenos piscicultores da região.
O complexo de piscicultura foi inaugurado em 2013 na gestão Tião Viana (PT) em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao passar dos anos, o negócio se tornou uma grande potência econômica.
Em 2017, o governo do estado chegou a anunciar o interesse de um grupo de investidores estrangeiros na empresa. Naquele ano, além dos 2,5 mil produtores, o complexo tinha mais de 200 funcionários.
Entretanto, a situação da Peixes da Amazônia S.A, acabou mudando e em 2018, ela entrou em processo de recuperação judicial. Naquele ano, a dívida da empresa era estimada em R$ 12 milhões, a maior parte por causa de empréstimos bancários e dívidas trabalhistas.
Uma reportagem publicada em 2020 mostrava que o Acre havia saído de uma produção de 8,5 mil toneladas de peixe em 2018 para 4,4 mil toneladas em 2019, uma redução de 48%. Os dados constavam em um estudo publicado no Anuário Brasileiro de Piscicultura (Peixe BR).
