Dois acidentes no mesmo trecho de Brasiléia deixam motociclistas feridos

Ocorrências foram registradas no cruzamento que liga as avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino

Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros foram registrados quase simultaneamente na noite desta sexta-feira (8), em Brasiléia, deixando os condutores das motos com ferimentos. As ocorrências aconteceram por volta das 23h, em um trecho que liga duas das principais avenidas da cidade — Manoel Marinho Montes e Rui Lino — área com histórico de colisões e que dá acesso à BR-317.

O primeiro sinistro foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um Fiat Uno branco trafega pela Avenida Manoel Marinho Montes e sinaliza para acessar a Avenida Rui Lino, respeitando a via preferencial. No momento da conversão, uma motocicleta modelo Honda/Fan surge, invade a preferencial e colide com a parte dianteira do veículo. O impacto arremessou o motociclista, que caiu violentamente sobre o meio-fio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Minutos depois, um segundo acidente ocorreu praticamente no mesmo ponto. Uma caminhonete Fiat, de cor preta, tentava acessar a Rua Valdemir Lopes quando outra motocicleta modelo Kingo colidiu frontalmente com o veículo ao sair da Avenida Rui Lino em direção à Manoel Marinho Montes, sentido parte alta da cidade.

Os motociclistas e os condutores dos carros não tiveram as identidades divulgadas. Informações preliminares apontam que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, e a equipe médica avalia a necessidade de transferência urgente para Rio Branco.

Os dois casos estão sob análise das autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde atualizado dos feridos não havia sido confirmado.

Veja vídeo do primeiros acidente entre moto e carro modelo Fiat de cor Branca abaixo.

SEGUNDO ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE FIAT E MOTO MODELO KINGO BOLIVIANA.

