Flash
Dois acidentes no mesmo trecho de Brasiléia deixam motociclistas feridos
Ocorrências foram registradas no cruzamento que liga as avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino
Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros foram registrados quase simultaneamente na noite desta sexta-feira (8), em Brasiléia, deixando os condutores das motos com ferimentos. As ocorrências aconteceram por volta das 23h, em um trecho que liga duas das principais avenidas da cidade — Manoel Marinho Montes e Rui Lino — área com histórico de colisões e que dá acesso à BR-317.
O primeiro sinistro foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um Fiat Uno branco trafega pela Avenida Manoel Marinho Montes e sinaliza para acessar a Avenida Rui Lino, respeitando a via preferencial. No momento da conversão, uma motocicleta modelo Honda/Fan surge, invade a preferencial e colide com a parte dianteira do veículo. O impacto arremessou o motociclista, que caiu violentamente sobre o meio-fio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.
Minutos depois, um segundo acidente ocorreu praticamente no mesmo ponto. Uma caminhonete Fiat, de cor preta, tentava acessar a Rua Valdemir Lopes quando outra motocicleta modelo Kingo colidiu frontalmente com o veículo ao sair da Avenida Rui Lino em direção à Manoel Marinho Montes, sentido parte alta da cidade.
Os motociclistas e os condutores dos carros não tiveram as identidades divulgadas. Informações preliminares apontam que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, e a equipe médica avalia a necessidade de transferência urgente para Rio Branco.
Os dois casos estão sob análise das autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde atualizado dos feridos não havia sido confirmado.
Veja vídeo do primeiros acidente entre moto e carro modelo Fiat de cor Branca abaixo.
SEGUNDO ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE FIAT E MOTO MODELO KINGO BOLIVIANA.
Comentários
Flash
Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday
A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.
Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.
As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.
“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.
A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.
Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.
“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.
Canais de comunicação
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].
Comentários
Flash
Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre
Evento reuniu parlamentares de quatro municípios e debateu empreendedorismo, gestão pública e fortalecimento do Legislativo
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.
Realizado com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro teve como propósito fortalecer a atuação do Legislativo municipal, fomentar a troca de experiências entre parlamentares e incentivar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.
Durante a programação, foram discutidas pautas ligadas ao aprimoramento das Câmaras Municipais, à eficiência na gestão pública e ao estímulo ao empreendedorismo local como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento regional.
O presidente Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância da integração entre os parlamentos do Alto Acre.
“Momentos como este contribuem para o fortalecimento do trabalho legislativo e para o desenvolvimento conjunto dos municípios da nossa região”, afirmou.
A agenda reforça o compromisso dos parlamentares em buscar soluções conjuntas e ampliar o diálogo regional para construir políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas da população.
Comentários
Flash
Em fase de finalização, governadora em exercício Mailza visita obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri
A governadora em exercício Mailza Assis esteve na manhã desta quinta-feira, 6, em Xapuri, onde realizou uma visita à obra de construção da Ponte da Sibéria.
Durante a visita, Mailza Assis destacou que a obra da ponte faz parte do compromisso do governo do Estado. “É fruto de muito esforço. Estamos concluindo e valeu o esforço de toda equipe e do compromisso do nosso governador. É uma grande obra que vai servir muito à população de Xapuri, da Sibéria, que são grandes produtores que vão utilizar essa ponte para irem e voltarem dos seus trabalhos. É uma obra necessária e será muito útil para a população”, ressalta.
A estrutura tem 363 metros de extensão e interliga o primeiro e o segundo distritos de Xapuri e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas.
A governadora em exercício esteve acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, e de outras autoridades. A presidente do Deracre afirmou que a obra da ponte está 96% concluída.
“É uma obra esperada há mais de 40 anos. Vai trazer mais dignidade a toda essa população, garantir o direito de vir da população. Vamos deixar para trás a balsa, que tanto nos serviu. A previsão é que até o final de novembro o governo esteja entregando essa grande obra para a população”, destacou.
Você precisa fazer login para comentar.