Dois acidentes de trânsito marcam o sábado no centro de Cruzeiro do Sul

Colisões entre carros e motocicletas deixaram uma mulher ferida e mobilizaram equipes de socorro

Dois acidentes de trânsito foram registrados neste sábado (6) na região central de Cruzeiro do Sul, envolvendo carros e motocicletas.

O primeiro ocorreu próximo à Praça de Táxi, onde uma mulher que conduzia uma moto ficou ferida após colidir com um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima. Testemunhas afirmaram que um cachorro atravessou a via e teria causado a colisão.

Já o segundo acidente aconteceu na rotatória próxima ao Ecoponto, envolvendo um carro e uma motocicleta que puxava uma carretinha. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.

