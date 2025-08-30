Doador do Amazonas possibilita transplante de fígado para paciente na Fundhacre

O Setembro Verde, mês de conscientização sobre doação de órgãos, começa no Acre do jeito mais simbólico possível: com mais uma vida salva. A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, na quinta-feira, 28, o 11º transplante de fígado do ano, em um paciente de 35 anos que estava internado aguardando um órgão compatível

O fígado veio de Manaus, no Amazonas, e chegou a Rio Branco com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que integrou a logística com o transporte ágil e seguro do órgão. Cada detalhe foi decisivo, desde a captação feita pela equipe médica amazonense até a atuação coordenada dos profissionais da Fundhacre durante a cirurgia.

Para a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, iniciativas como essa reforçam o valor do trabalho em equipe. “Ver cada paciente ganhar uma nova chance de vida é o que nos motiva todos os dias. E esse esforço conjunto mostra que, quando há compromisso e planejamento, podemos transformar a realidade de muitas famílias”.

O cirurgião do aparelho digestivo, Aloysio Coelho, que faz parte da equipe de transplante hepático da Fundação, explica que o transplante só pode acontecer quando a família se predispõe a realizar a doação. “Mesmo num momento difícil, famílias têm esse sentimento de amor ao próximo e aceitam doar os órgãos do seu ente querido para salvar a vida de pessoas que aguardavam por tanto tempo”. O médico reforça: “Deixe claro para sua família que você deseja ser doador de órgãos”.

Acompanhando de perto o procedimento, a coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro, destacou: “Não poderia ter maneira mais especial de começar esse mês, com um ato genuíno de generosidade de uma família. Esperamos que as nossas doações aumentem cada vez mais, que as famílias conversem sobre doação, porque sem doador não tem transplante. E que a gente consiga alcançar e salvar cada vez mais vidas”.

Referência em transplantes

A Fundhacre é referência em transplantes na Região Norte, sendo o único hospital público da região a realizar transplantes de fígado, desde 2014. Em 2025 já foram realizados 26 transplantes, incluindo fígado, rim, córnea e tecido musculoesquelético.

Com investimentos constantes do governo do Estado em estrutura hospitalar e equipes especializadas, hoje a Fundhacre consegue realizar procedimentos de alta complexidade e oferecer acompanhamento médico contínuo após o transplante, evitando que pacientes tenham que se deslocar para outros estados em busca de tratamento.

