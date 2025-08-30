Acre
Doador do Amazonas possibilita transplante de fígado para paciente na Fundhacre
O Setembro Verde, mês de conscientização sobre doação de órgãos, começa no Acre do jeito mais simbólico possível: com mais uma vida salva. A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou, na quinta-feira, 28, o 11º transplante de fígado do ano, em um paciente de 35 anos que estava internado aguardando um órgão compatível
O fígado veio de Manaus, no Amazonas, e chegou a Rio Branco com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que integrou a logística com o transporte ágil e seguro do órgão. Cada detalhe foi decisivo, desde a captação feita pela equipe médica amazonense até a atuação coordenada dos profissionais da Fundhacre durante a cirurgia.
Para a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, iniciativas como essa reforçam o valor do trabalho em equipe. “Ver cada paciente ganhar uma nova chance de vida é o que nos motiva todos os dias. E esse esforço conjunto mostra que, quando há compromisso e planejamento, podemos transformar a realidade de muitas famílias”.
O cirurgião do aparelho digestivo, Aloysio Coelho, que faz parte da equipe de transplante hepático da Fundação, explica que o transplante só pode acontecer quando a família se predispõe a realizar a doação. “Mesmo num momento difícil, famílias têm esse sentimento de amor ao próximo e aceitam doar os órgãos do seu ente querido para salvar a vida de pessoas que aguardavam por tanto tempo”. O médico reforça: “Deixe claro para sua família que você deseja ser doador de órgãos”.
Acompanhando de perto o procedimento, a coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro, destacou: “Não poderia ter maneira mais especial de começar esse mês, com um ato genuíno de generosidade de uma família. Esperamos que as nossas doações aumentem cada vez mais, que as famílias conversem sobre doação, porque sem doador não tem transplante. E que a gente consiga alcançar e salvar cada vez mais vidas”.
Referência em transplantes
A Fundhacre é referência em transplantes na Região Norte, sendo o único hospital público da região a realizar transplantes de fígado, desde 2014. Em 2025 já foram realizados 26 transplantes, incluindo fígado, rim, córnea e tecido musculoesquelético.
Com investimentos constantes do governo do Estado em estrutura hospitalar e equipes especializadas, hoje a Fundhacre consegue realizar procedimentos de alta complexidade e oferecer acompanhamento médico contínuo após o transplante, evitando que pacientes tenham que se deslocar para outros estados em busca de tratamento.
Estudante brasileiro de medicina morre em Santa Cruz de La Sierra; família suspeita de asfixia e pede apuração
Igor Rafael, de 32 anos, estava no último ano de medicina e enfrentava crise de depressão, segundo a mãe; polícia investiga as circunstâncias da morte
A polícia da Bolívia investiga a morte do estudante brasileiro Igor Rafael Oliveira Souza, de 32 anos, ocorrida na última terça-feira (26) em Santa Cruz de La Sierra, cidade a 550 quilômetros da capital La Paz. A família alega que ele morreu por asfixia após ser contido por seguranças de uma escola alemã da região.
O estudante, que cursava o último período de medicina em uma faculdade boliviana e vivia no exterior desde 2015, foi registrado por câmeras de segurança entrando de forma desorientada em uma papelaria no bairro Equipetrol. De acordo com relatos da família à imprensa brasileira, seguranças de uma escola alemã próxima foram chamados para contê-lo. Minutos depois, outra câmera o registrou caído na calçada, já sem vida.
A mãe de Igor, a professora aposentada Neidimar Oliveira Souza, afirmou que o filho enfrentava solidão, depressão e havia começado a usar drogas, o que teria desencadeado um surto psicótico. Ele teria saído pelas ruas pedindo ajuda por acreditar que estava sendo perseguido.
“Ele surtou no prédio onde morava pedindo ajuda. O pessoal chamou os guardas de uma escola alemã e esses guardas mataram meu filho asfixiado”, acusou Neidimar. Ela contou que a família tentava trazê-lo de volta ao Brasil para tratamento. As imagens do incidente, divulgadas pela imprensa boliviana, mostram o jovem sendo tratado como alguém “em aparente situação de rua”.
A polícia da Bolívia investiga o caso e, segundo a investigação:
- Uma câmera de segurança registrou que Igor entrou, aparentemente desorientado, em uma papelaria no bairro Equipetrol, em Santa Cruz de la Sierra.
- Minutos depois, outra câmera gravou Igor caído em uma calçada, já sem vida.
Família de estudante brasileiro busca R$ 26 mil para translado do corpo
A família do estudante de medicina Igor Rafael Oliveira Souza, se prepara para viajar ao país neste domingo (31). A viagem tem dois objetivos: acompanhar as investigações policiais e cobrar justiça, e resolver os trâmites burocráticos para o translado do corpo, cujo custo é estimado em R$ 26 mil. Até a tarde desta sexta-feira, uma vaquinha online havia arrecadado pouco mais de R$ 4,5 mil.
Mora no Gama, no Distrito Federal, a mãe de Igor, a professora aposentada Neidimar Oliveira Souza, relata dificuldades para conseguir ajuda oficial. Ela chegou a procurar o Itamaraty, mas não obteve sucesso.
Enquanto tenta reunir o valor com a ajuda de amigos e vizinhos, Neidimar recebeu um relato de uma ex-namorada do estudante que vive na Bolívia. A mulher afirmou que os seguranças da escola alemã chegaram a amarrar as mãos de Igor e que, quando a ambulância chegou para o resgate, ele já estava sem pulsação.
Além do custo financeiro, a família busca apoio jurídico. “Se alguém puder ajudar com a questão na Bolívia, para que a gente possa obter justiça. Eu quero que a morte do meu filho não tenha sido em vão, e processar as pessoas que fizeram essa crueldade com ele sem necessidade”, desabafou a mãe.
As investigações sobre a morte por asfixia seguem em andamento pela polícia boliviana.
VÍDEO: Jovem é preso com mais de 6 kg de drogas durante patrulhamento da PM em Rio Branco
Eliel Gama Félix, de 20 anos, foi detido com skunk e pasta base de cocaína; entorpecente seria levado para Sena Madureira.
Policiais Militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam um jovem de 20 anos em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (29), durante patrulhamento ostensivo em bairros da parte alta de Rio Branco.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações do Centro de Operações (COPOM) sobre uma motocicleta modelo Mottu Sport, de cor preta, que estaria transportando entorpecentes pela BR-364. Nas proximidades da Vila Custódio Freire, o veículo foi localizado.
Durante abordagem e revista, os policiais encontraram dentro de uma mochila marrom 6,6 quilos de drogas, divididos entre skunk e pasta base de cocaína, em posse de Eliel Gama Félix.
Segundo o suspeito, a carga ilícita seria levada até o município de Sena Madureira, onde ele receberia R$ 1.000 pelo transporte.
Diante das evidências, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes, junto com a droga e a motocicleta apreendida, para os procedimentos legais.
Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, realiza 270 cirurgias por mês
“Há duas semanas meu filho torceu o testículo, passou por uma cirurgia de emergência no Pronto-Socorro de Rio Branco e, durante o procedimento, o urologista identificou a necessidade de uma postectomia. Fizemos todos os exames aqui mesmo no Hospital Ary Rodrigues, deu tudo certo, graças a Deus. Ele já saiu da cirurgia, agora é só esperar o efeito da anestesia passar para irmos para casa”, conta Nádia Luana Nascimento, mãe do Nícolas de 12 anos.
O Hospital Geral Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, recebe de segunda a sábado, o mutirão de cirurgias gerais do Programa Opera Acre, iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), voltada para ampliar o acesso a cirurgias eletivas no interior do estado.
“No nosso hospital, em Senador Guiomard, realizamos cirurgias de segunda a sábado por meio do Opera Acre, com uma média de 270 procedimentos mensais nas áreas de ginecologia e cirurgia geral. Conseguimos atender não apenas os pacientes do nosso município, mas também de cidades vizinhas, ajudando a reduzir assim a fila de espera”, destaca a gerente-geral do Hospital Ary Rodrigues, Gabriela Silva.
A ação tem como objetivo evitar deslocamentos longos até a capital, oferecendo atendimento especializado com mais agilidade, segurança e acolhimento. Com isso, o Opera Acre fortalece o sistema de saúde do interior e contribui para melhorar a qualidade de vida da população, garantindo que serviços mais complexos cheguem a quem precisa, mais perto de casa.
Entre os pacientes atendidos pelo mutirão está Sabrina Caldeira, de 49 anos, que descobriu pedras na vesícula após uma sequência de crises de dor. “Eu achava que tinha um problema no estômago, tratei uma bactéria, mas as dores continuaram. Fiz novos exames e descobri as pedras na vesícula. Fui ao posto de saúde depois de uma crise muito forte, e os exames mostraram alterações nas taxas do fígado”, lembra.
“Sinto muitas dores e já tive várias crises fortes. Acredito que a cirurgia vai me trazer uma qualidade de vida bem melhor, porque hoje tenho medo até de me alimentar, quase sempre sinto dor depois de comer. Vai ser muito bom poder viver sem essa preocupação”, afirma.
O cirurgião Yotaro Suzuki destaca a importância do Opera Acre para os pacientes. “O Opera Acre é um dos maiores acertos da saúde nos últimos anos. Tivemos total apoio do governo do Acre e da Secretaria de Estado de Saúde para que pudéssemos agilizar essa forma de atender a população que precisa de cirurgias no seu município”, finaliza.
De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o Opera Acre é importante para a regionalização da saúde no estado. “A regionalização da saúde é hoje uma realidade no Acre e o Opera Acre mostra isso na prática. Estamos descentralizando os serviços, fortalecendo cada regional e garantindo que o SUS chegue mais perto das pessoas, com mais acolhimento, segurança e qualidade de vida”.
Opera Acre
Além de Senador Guiomard, este final de semana o programa Opera Acre estará presente nos municípios de Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá, com cirurgias ginecológicas; e em Rio Branco, na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, com cirurgias ginecológicas, vasculares e plásticas.
Uma marca importante do programa foi a reabertura do centro cirúrgico do Hospital Abel Pinheiro, no município de Mâncio Lima, após 25 anos. Com essa entrega, o Opera Acre amplia a descentralização e o acesso às cirurgias na região do Juruá, e começa a ofertar cirurgias de cabeça e pescoço, que antes ocorriam apenas em Rio Branco.
A expectativa da Sesacre é manter o ritmo de mutirões e cirurgias programadas no segundo semestre de 2025, consolidando o Opera Acre como uma das mais importantes estratégias de fortalecimento do SUS no estado e ampliando, de forma permanente, o alcance das ações de saúde pública para além da capital, fortalecendo a regionalização e a descentralização dos serviços.
Paralelamente a essas ações, as unidades hospitalares da rede estadual seguem realizando diariamente procedimentos eletivos e de urgência e emergência, o que torna o volume total de cirurgias realizadas no Acre ainda maior.
