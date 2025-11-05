Doação de terreno à comunidade depende de providências de associação, diz governo

O governo do Acre esclareceu, em nota, que a doação do terreno destinado à comunidade Marielle Franco, localizada no bairro Defesa Civil, foi autorizada ainda em 2023 e que o processo segue pendente apenas de providências por parte da donatária, a Associação Esperança de um Novo Milênio.

De acordo com o governo, além da cessão da área, o Estado também prestou apoio técnico ao projeto habitacional, com elaboração de projetos de engenharia e outras ações de suporte.

A seleção das famílias beneficiadas, segundo a nota, segue as regras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), na modalidade Entidades, sob critérios definidos pelo programa federal. O governo acrescentou, ainda, que, conforme pactuado durante a reintegração de posse de um imóvel público no bairro Irineu Serra, algumas famílias seriam priorizadas no processo de seleção, desde que se enquadrassem nos requisitos do MCMV.

O esclarecimento foi divulgado após manifestação realizada na manhã desta quarta-feira, 5, em Rio Branco. Moradores da comunidade Marielle Franco bloquearam a ponte Coronel Sebastião Dantas, uma das principais ligações entre o primeiro e o segundo distrito da capital, em protesto contra a demora na entrega das moradias.

Os manifestantes afirmam que aguardam há quatro anos pela conclusão do projeto e cobram transparência na seleção dos beneficiários. O governo reforçou que sua participação no processo foi cumprida com a doação do terreno e o apoio técnico necessário à execução dos projetos.

