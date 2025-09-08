Extra
Do clima tropical aos ANDES PERUANOS: Trans Acreana lidera e encanta na viagem terrestre mais longa do mundo
A Trans Acreana continua liderando o ranking das empresas de transporte rodoviário mais comentadas e prestigiadas do país. Reconhecida pela excelência no atendimento e pela confiança conquistada ao longo dos anos, a empresa se tornou sinônimo de qualidade e referência no setor.
Famosa por operar a viagem terrestre mais longa do mundo, a Trans Acreana liga o Rio de Janeiro a Cusco, no Peru, em uma rota que desperta encantamento e curiosidade.
O trajeto leva os passageiros a cenários deslumbrantes da Cordilheira dos ANDES PERUANOS, onde a neve e as montanhas se misturam à riqueza cultural e gastronômica do país vizinho, tornando cada viagem uma experiência inesquecível de aventura e conhecimento.
Além das rotas internacionais, a empresa mantém um trabalho sólido no Acre, operando diariamente a linha Rio Branco–Cruzeiro do Sul. São viagens que transportam não apenas passageiros, mas também sonhos e histórias. Durante os períodos de grandes eventos, como a Expoacre Juruá e a feira agropecuária em Rio Branco, a Trans Acreana reforça sua frota com ônibus extras, garantindo que ninguém fique de fora das festas que movimentam o estado.
Segundo o empresário Fernando Lourenço, proprietário da companhia, a prioridade é sempre atender bem os clientes. “Para nós, os passageiros são parte da família da Trans Acreana, que confia plenamente em nosso serviço”, destacou.
De olho no fim de ano, a empresa já abriu reservas para quem deseja passar o Natal e a virada em grande estilo, curtindo as belezas do Peru e toda a magia que envolve Cusco e os ANDES PERUANOS. Uma oportunidade imperdível para quem quer celebrar a vida em cenários de tirar o fôlego. Interessados podem se programar entrando em contato pelo número (68) 99977-7800 ou pelo site www.transacreana.com.br
Prefeitura de Rio Branco lança maior programa habitacional da história do município
Governador Gladson Camelí discute próximos passos de integração regional entre Acre e Peru
Vislumbrando avanços e próximos passos da integração entre o Acre e o Peru, na tarde desta segunda-feira, 8, o governador Gladson Camelí reuniu secretários estaduais e representantes do governo para discutir os avanços recentes.
A vice-governadora Mailza Assis, que liderou a recente missão institucional ao país vizinho, apresentou os principais resultados da agenda internacional, realizada em Lima e em outras cidades peruanas, destacando projetos estratégicos para o desenvolvimento conjunto das duas regiões.
Durante a viagem, a comitiva acreana visitou municípios como Pucallpa e Atalaya, onde manteve encontros com prefeitos, parlamentares e representantes do setor produtivo local. Entre os temas debatidos, ganharam destaque obras estruturantes de grande impacto, como a proposta da ferrovia bioceânica, que conectaria o Peru ao Brasil, além de novas conexões rodoviárias e aéreas, incluindo a possibilidade de criação de uma rota entre Cruzeiro do Sul e a capital do Peru, Lima.
O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, ressaltou o papel transformador da ferrovia: “Ela pode se estabelecer unindo Pucallpa e Cruzeiro do Sul, abrindo um leque de fortalecimento para ambas as regiões, principalmente na viabilidade de recursos de sustentabilidade do meio ambiente, como o calcário”.
Frente às colocações, o governador do Acre incentivou o estabelecimento de conexões com governos internacionais: “Devemos sempre buscar o desenvolvimento da nossa região, beneficiando cada morador que aqui vive. Isso é ainda mais positivo quando conseguimos conciliar esforços com nossos países vizinhos. Contem comigo para sempre fortalecer esses laços frutíferos”.
Para a vice-governadora Mailza Assis, a cooperação entre as nações é urgente e estratégica: “Essa união é uma chance de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, além de garantir mais segurança e dignidade para comunidades que hoje vivem em isolamento. Esse é um sonho coletivo que precisa se tornar realidade”, destacou.
O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita também participou da conversa e na oportunidade apontou a futura participação do Estado na feira internacional ExpoCruz 2025, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o governo do Acre realiza um trabalho de promoção da região e de empresas parceiras, expondo o potencial da região e incentivando o investimento local.
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de seu pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da abertura do processo licitatório do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2025 (Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC), marcada para o dia 09/09/2025 às 10h00min (horário de Brasília-DF) está SUSPENSA, para revisão do Edital e seus anexos. A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
Epitaciolândia/AC, 04 de setembro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
