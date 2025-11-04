Extra
Do Atlântico ao Pacífico: Trans Acreana atravessa o Continente para levar torcedores à final da Libertadores em Lima
Por Dora Monteiro, da Assessoria
Para atender à corrida de torcedores brasileiros rumo à disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, a empresa Trans Acreana está apostando em seus cinco anos de experiência na linha regular de ônibus ligando o Rio de Janeiro à capital peruana.
A companhia lançou um pacote especial de viagem “bate-volta” em ônibus-leito equipados com internet via satélite, Wi-Fi e ar-condicionado, um conforto comparável ao de ponte aérea sobre rodas. O investimento, de R$ 2,6 mil, pode ser parcelado em até seis vezes.
A caravana parte do Rio de Janeiro às 13h do dia 23 de novembro, com paradas programadas para embarque de passageiros em São Paulo, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), última capital antes da fronteira com o Peru.
Em seguida a caravana segue para Porto Maldonado e começa a subida das Cordilheiras dos Andes. A chegada ao Estádio Nacional, em Lima, está prevista para o dia 28, véspera da grande decisão, depois de cinco dias de estrada e mais de seis mil quilômetros percorridos. O retorno será no dia 30, às 13h, deixando aos passageiros tempo suficiente para celebrar o título ou afogar as mágoas na boemia limeña.
Mais do que uma viagem para ver futebol, o trajeto oferece um recorte impressionante da geografia sul-americana. Dos campos do cerrado e das planícies do Pantanal mato-grossense às florestas amazônicas, antes da subida aos altiplanos andinos e da descida vertiginosa até as escarpas que margeiam o Pacífico. É uma travessia por seis biomas e por uma diversidade cultural e ambiental única no planeta.
A Trans Acreana mantém, desde 2020, as linhas regulares Rio Branco–Puerto Maldonado–Lima e Rio de Janeiro–Lima. Esta última, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, figura no Guinness Book como a viagem de ônibus mais longa do mundo — uma proeza logística que agora se soma ao fervor do futebol continental.
Com o motor em marcha e o coração na Libertadores, os torcedores que embarcarem nessa jornada terão não apenas uma final para recordar, mas também uma epopeia rodoviária pela espinha dorsal da América do Sul.
Comentários
Extra
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2025
Objeto: Contratação destinada a executar serviços de serviços de internet com link dedicado, com instalação e serviços de internet com banda compartilhada (banda larga), com instalação, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 18/11/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 04/11/2025 à 18/11/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 horas.
Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 03 de novembro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro
Comentários
Extra
Polícia Civil prende casal em Rio Branco envolvido em homicídio ocorrido em Epitaciolândia
Suspeitos foram localizados em Rio Branco, seis meses após o assassinato de Victor Rafael, executado a queima-roupa
A Polícia Civil do Acre prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Victor Rafael, ocorrido em 4 de abril deste ano, na Rua Ana de Souza Lira, bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros a queima-roupa.
Segundo informações, Victor, morador do bairro José Hassem, morreu ainda no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atirador fugiu logo após os disparos, deixando a vítima caída na calçada.
Na ocasião, a Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi levado a Rio Branco para exame cadavérico e, em seguida, liberado à família.
Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os principais suspeitos, que haviam fugido para a capital logo após o crime. O casal Kauâ Pereira Bento, de 20 anos, e Kaylane Kirsten Freitas, de 19 anos, foi localizado no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.
Com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os agentes cumpriram mandado de prisão e conduziram os dois à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.
As autoridades seguem apurando as motivações do crime.
MATÉRIA RELACIONADA
Jovem é executado a tiros durante noite chuvosa em Epitaciolândia
Comentários
Extra
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS / EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 20 do Estatuto e no Regulamento Eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, inscrito sob o CNPJ nº 18.519.615/0001-94, no dia 5 de janeiro de 2026 às 10 horas, na sede do Sindicato, situada à Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-000, Brasiléia/Ac, será realizada eleição para membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e representantes junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre – Fecomércio/AC, para o mandato de 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. O prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias corridos e ocorrerá de 05 a 09/11/2025, no horário de 8 às 18h. O requerimento do registro de chapa deverá ser confeccionado em 2 (duas) vias, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, assinado pelo candidato por ela responsável, devendo ser entregue na Secretaria instalada para essa finalidade na sede do SINDICATO, no endereço, data e horário indicados acima, onde se encontrará, à disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser feita até o 5º (quinto) dia seguinte ao da publicação da respectiva composição. A Assembleia Geral relativa à eleição instalar-se-á, em primeira convocação, por maioria absoluta dos delegados votantes das sindicalizadas, no dia 05/01/2026, às 10 horas e, em segunda convocação, às 10h30min, no mesmo dia e local, por maioria dos delegados votantes presentes. O Regulamento Eleitoral encontra-se disponível para consulta pelos interessados na Secretaria da Comissão Eleitoral no SINDICATO.
Brasiléia-Acre, 4 de novembro de 2025.
José Luiz Revollo Junior
Presidente SINCOBRAS
Você precisa fazer login para comentar.