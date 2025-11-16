DNIT nega risco de rompimento da ponte sobre o Rio Caeté

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, por meio de nota oficial divulgada neste domingo (16), que não há risco de rompimento da ponte sobre o Rio Caeté, em Sena Madureira, e que o tráfego na região não será interditado.

Segundo o órgão, o afastamento de uma junta de dilatação da estrutura, que ocorreu durante esse feriado prolongado, é um fenômeno considerado natural e tecnicamente previsto, não representando ameaça à segurança dos usuários da BR-364.

O DNIT também afirmou que equipes de engenharia permanecem no local, acompanhando a situação causada pela elevação rápida do nível do rio. Além da fiscalização e controle permanente do tráfego, o órgão determinou a imediata recuperação da junta de dilatação.

Na nota, o superintendente regional, engenheiro Ricardo Araújo, agradeceu o apoio da população e ressaltou o compromisso do órgão com a manutenção das rodovias federais.

Relacionado

Comentários