DNIT nega risco de rompimento da ponte sobre o Rio Caeté
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, por meio de nota oficial divulgada neste domingo (16), que não há risco de rompimento da ponte sobre o Rio Caeté, em Sena Madureira, e que o tráfego na região não será interditado.
Segundo o órgão, o afastamento de uma junta de dilatação da estrutura, que ocorreu durante esse feriado prolongado, é um fenômeno considerado natural e tecnicamente previsto, não representando ameaça à segurança dos usuários da BR-364.
O DNIT também afirmou que equipes de engenharia permanecem no local, acompanhando a situação causada pela elevação rápida do nível do rio. Além da fiscalização e controle permanente do tráfego, o órgão determinou a imediata recuperação da junta de dilatação.
Na nota, o superintendente regional, engenheiro Ricardo Araújo, agradeceu o apoio da população e ressaltou o compromisso do órgão com a manutenção das rodovias federais.
Porto Acre muda horário da balsa por risco de navegação noturna
A Prefeitura de Porto Acre emitiu um comunicado informando a alteração do horário de funcionamento da balsa que travessia no Rio Acre, e alertando a população sobre o risco elevado de navegação noturna no Rio Acre.
O aviso foi motivado pela grande quantidade de balseiros que tem se acumulado no rio dificultado a navegação.
Como medida de segurança, a administração municipal informou que a balsa de maior porte terá seu horário de funcionamento alterado e operará somente até as 18h.
A prefeitura esclareceu que a balsa de menor porte seguirá operando em horário normal, garantindo o transporte seguro da comunidade.
Acre registra média de 517 pontos no Enem 2024, aponta Inep
O Acre alcançou 517 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O índice considera a média simples das notas obtidas pelos participantes em cada Unidade da Federação.
A análise nacional revela uma variação significativa entre os estados, cujas médias oscilaram de 503 a 566 pontos, demonstrando desigualdades regionais no desempenho educacional. A média nacional ficou em 546 pontos, com mediana de 536,6.
Regiões como Sudeste e Sul concentraram os melhores resultados do país, com São Paulo liderando o ranking, seguido por Santa Catarina e pelo Distrito Federal. Já parte dos estados do Norte registrou médias mais baixas, incluindo Amazonas, Pará e Maranhão.
Apesar da diferença entre regiões, a consolidação dos dados do Enem 2024 permite observar o desempenho geral dos estudantes brasileiros nas áreas do conhecimento avaliadas. As informações foram compiladas pelo Brasil em Mapas com base nos números oficiais do Inep (2024).
Rio Branco ganha novos pontos para descarte de pilhas, baterias e eletrônicos
Para quem vinha acumulando pilhas, baterias e eletrônicos sem saber onde descartar, Rio Branco ganhou novas alternativas práticas. A Prefeitura instalou novos pontos de coleta espalhados pela cidade, oferecendo ao cidadão espaços seguros para entregar resíduos que não podem ir para o lixo comum.
O ponto mais movimentado é o do Horto Florestal, que agora funciona como local permanente para descarte de materiais como pequenas baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos.
A ideia é utilizar os espaços já frequentados como o parque para se desfazer corretamente de itens que, se descartados de qualquer jeito, acabam contaminando o solo e a água.
Outros coletores foram colocados em supermercados, farmácias e estabelecimentos técnicos, ampliando a rede e tornando o descarte mais acessível para quem mora em diferentes regiões da capital.
A iniciativa busca reduzir a quantidade de resíduos tóxicos que frequentemente acabam em igarapés, terrenos baldios e até no aterro, prejudicando o meio ambiente.
O autônomo Paulo Roberto foi um dos primeiros a utilizar o serviço. “Eu tinha um telefone sem conserto e não sabia onde deixar. Quando soube desses pontos, trouxe na hora. Me ajudou e ainda ajuda o meio ambiente”, contou.
“Esses pontos de coleta é para promover ainda mais a sustentabilidade, por meio do descarte correto desses produtos recicláveis, que podem até voltar para as fábricas e algumas dessas peças serem reutilizadas”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente em exercício, Charlene Lima.
Veja onde descartar corretamente:
Pontos de coleta de pilhas e baterias:
• Farmácias Drogasil
• Assaí Atacadista
• Mercado Atacadão
• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha
• Bemol Rio Branco
• 3D Notebook Epson
• Eletrônica Vídeo TEC
Pontos de coleta de eletroeletrônicos:
• ECO PONTO Tucumã
• Lojas Vivo
• Lojas Claro
• 3D Notebook Epson
• Bemol Rio Branco
• SENAI – Distrito Industrial e Cadeia Velha
Com informações da Ascom
