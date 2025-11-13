Acre
Dnit libera ponte do Rio Caeté para passagem de veículos em sistema ‘pare e siga’
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou, nesta quarta-feira (12), o trânsito de veículos na ponte oficial sobre o Rio Caeté, utilizando o sistema “pare e siga”. A medida foi adotada após a ponte-balsa provisória ser encoberta pelas águas do rio, o que impediu completamente a passagem no trecho.
“Já liberamos o trânsito na ponte de cima e não há mais veículos parados. Usamos o sistema pare e siga”, informou o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo. Segundo ele, o órgão também pretende instalar uma estrutura com barracas para oferecer mais comodidade aos motoristas e pedestres, considerando o período de chuvas intensas na região.
A ponte original da rodovia estava interditada desde o início do ano, após uma inspeção técnica identificar trincas no bloco de fundações, provocadas por movimentação do talude na margem do rio. A recuperação das pilastras segue em andamento, conforme destacou o superintendente.
Acre aplicou mais de 47 mil doses de vacina contra o sarampo entre julho e outubro
Entre os meses de julho e outubro deste ano, o Acre aplicou mais de 47,8 mil doses da vacina contra o sarampo, como parte da estratégia nacional de intensificação da imunização nas regiões de fronteira com a Bolívia.
Segundo o Ministério da Saúde, o esforço faz parte das ações para manter o Brasil livre da circulação endêmica do vírus, reforçando a proteção da população acreana e evitando a reintrodução da doença no país.
O Acre integra o grupo de estados fronteiriços que receberam atenção especial do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A vacinação foi intensificada após a confirmação de casos importados da Bolívia, que provocaram surtos em outros estados brasileiros.
Além do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso também reforçaram as ações de imunização.
De acordo com a Pasta, graças ao avanço da vacinação e à rápida resposta a casos suspeitos, o Brasil mantém o certificado de eliminação do sarampo, reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível gratuitamente nos postos de saúde para pessoas de 12 meses a 59 anos.
Com informações do Ministério da Saúde
Rio Acre segue em baixa e permanece distante da cota de alerta
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã desta quinta-feira, 13, o boletim diário sobre o nível do Rio Acre. De acordo com o relatório, o rio marcou 1,71 metro às 5h18, apresentando leve queda em relação à medição anterior.
Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas foi de 9,2 milímetros, volume considerado baixo e insuficiente para alterar de forma significativa o nível do manancial. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros, ou seja, o cenário atual permanece dentro da normalidade.
Motorista fica gravemente ferido após colisão entre caminhonete e carreta na BR-364, em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (12), no km 7 da rodovia; condutor da S10, identificado como Jansen Albuquerque, apresentava sinais de embriaguez e foi levado em estado grave ao Pronto-Socorro.
Um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (12) deixou um homem de 27 anos gravemente ferido no km 7 da BR-364, nas proximidades do Ramal da Usina, bairro Belo Jardim III, em Rio Branco.
A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 branca, placa PHC-2A75, conduzida por Jansen Albuquerque Rodrigues Melo Junior, e uma carreta da transportadora Todo Brasil, modelo Bertolini AMZ, de cor cinza.
Segundo relatos de testemunhas, o motorista da caminhonete seguia no sentido Porto Velho–Rio Branco quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta. O impacto foi tão forte que o veículo de carga saiu da pista e parou em uma área de mata, enquanto a S10 ficou completamente destruída.
Jansen sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma torácico, fratura na perna e diversos ferimentos pelo corpo. O motorista da carreta teve apenas escoriações leves.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada. Jansen foi intubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o trecho para os trabalhos de perícia técnica e, após a remoção dos veículos, o trânsito foi liberado. Segundo a corporação, o condutor da caminhonete apresentava sinais visíveis de embriaguez e, momentos antes do acidente, teria quase atropelado um pedestre próximo ao posto fiscal da PRF.
O caso está sob investigação para esclarecer as circunstâncias exatas da colisão.
