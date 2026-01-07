Dnit investe mais de R$ 338 milhões em rodovias federais do Acre em 2025

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, em balanço divulgado nesta semana, que investiu mais de R$ 338 milhões no Acre ao longo de 2025 em ações de manutenção, conservação e restauração de rodovias federais. Segundo o órgão, os recursos fazem parte do montante de aproximadamente R$ 3,3 bilhões destinados pelo Governo Federal à Região Norte no mesmo período, com foco na melhoria da mobilidade e da segurança viária.

De acordo com o Dnit, os investimentos realizados por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) contribuíram para que 62% da malha rodoviária federal do Acre esteja atualmente em condições adequadas de trafegabilidade. O percentual considera os trechos classificados como “bons” e “regulares” pelo Índice de Condição de Manutenção (ICM), indicador monitorado mensalmente pela autarquia.

As principais intervenções, segundo o Dnit, foram concentradas nas BRs 364, 317 e 307, rodovias consideradas estratégicas para a integração regional e o deslocamento da população acreana. Entre os serviços executados estão correções de defeitos no pavimento, reparos estruturais, remendos profundos e substituição de solos em pontos críticos.

Na BR-364, principal eixo rodoviário do estado, os trabalhos de manutenção ocorreram em trechos entre Sena Madureira e Manoel Urbano, entre Manoel Urbano e Feijó, e entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Nessas áreas, o Dnit afirma ter adotado a técnica de macadame hidráulico com revestimento asfáltico, utilizada para aumentar a durabilidade do pavimento em regiões com alta incidência de chuvas.

O órgão informou ainda que, em 2025, foram renovados oito contratos de manutenção no Acre, sendo sete referentes à BR-364 e um à BR-317. Esses contratos representam um investimento estimado em R$ 1,6 bilhão ao longo de sua vigência, assegurando a continuidade das ações de conservação das rodovias federais no estado.

No balanço regional, o Dnit destacou que os sete estados da Região Norte — Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — alcançaram, juntos, 82,8% das rodovias federais em condições adequadas de trafegabilidade em 2025. Segundo a autarquia, o resultado foi alcançado após a aplicação de cerca de R$ 2,6 bilhões em investimentos do Novo PAC exclusivamente voltados à melhoria da malha rodoviária.