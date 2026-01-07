Conecte-se conosco

Dnit investe mais de R$ 338 milhões em rodovias federais do Acre em 2025

2 horas atrás

Recursos do Novo PAC garantiram melhoria na trafegabilidade, com 62% da malha federal do estado classificada como adequada

Foto: Cedida/Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, em balanço divulgado nesta semana, que investiu mais de R$ 338 milhões no Acre ao longo de 2025 em ações de manutenção, conservação e restauração de rodovias federais. Segundo o órgão, os recursos fazem parte do montante de aproximadamente R$ 3,3 bilhões destinados pelo Governo Federal à Região Norte no mesmo período, com foco na melhoria da mobilidade e da segurança viária.

De acordo com o Dnit, os investimentos realizados por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) contribuíram para que 62% da malha rodoviária federal do Acre esteja atualmente em condições adequadas de trafegabilidade. O percentual considera os trechos classificados como “bons” e “regulares” pelo Índice de Condição de Manutenção (ICM), indicador monitorado mensalmente pela autarquia.

As principais intervenções, segundo o Dnit, foram concentradas nas BRs 364, 317 e 307, rodovias consideradas estratégicas para a integração regional e o deslocamento da população acreana. Entre os serviços executados estão correções de defeitos no pavimento, reparos estruturais, remendos profundos e substituição de solos em pontos críticos.

Na BR-364, principal eixo rodoviário do estado, os trabalhos de manutenção ocorreram em trechos entre Sena Madureira e Manoel Urbano, entre Manoel Urbano e Feijó, e entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Nessas áreas, o Dnit afirma ter adotado a técnica de macadame hidráulico com revestimento asfáltico, utilizada para aumentar a durabilidade do pavimento em regiões com alta incidência de chuvas.

O órgão informou ainda que, em 2025, foram renovados oito contratos de manutenção no Acre, sendo sete referentes à BR-364 e um à BR-317. Esses contratos representam um investimento estimado em R$ 1,6 bilhão ao longo de sua vigência, assegurando a continuidade das ações de conservação das rodovias federais no estado.

No balanço regional, o Dnit destacou que os sete estados da Região Norte — Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins — alcançaram, juntos, 82,8% das rodovias federais em condições adequadas de trafegabilidade em 2025. Segundo a autarquia, o resultado foi alcançado após a aplicação de cerca de R$ 2,6 bilhões em investimentos do Novo PAC exclusivamente voltados à melhoria da malha rodoviária.

Cetran publica resultado definitivo de recursos de trânsito em 2ª instância no Acre

40 minutos atrás

7 de janeiro de 2026

Edital notifica 100 condutores que não foram localizados por via postal ou pessoa

O Conselho Estadual de Trânsito do Acre (Cetran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7) o Edital de Notificação de Resultado de Recurso em 2ª Instância nº 001/2026, que torna público o resultado definitivo de recursos administrativos julgados em segunda instância.

De acordo com o edital, a medida alcança 100 recorrentes que não puderam ser localizados para ciência pessoal ou por correspondência, mesmo após o esgotamento de todas as tentativas de notificação realizadas pelos Correios. Entre os principais motivos estão endereços insuficientes, desatualizados ou situados em áreas sem entrega domiciliar.

A publicação atende ao que estabelece o artigo 13 da Resolução nº 918/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997) e o Decreto Estadual nº 7.420-P, de 9 de julho de 2024.

Com a notificação por meio de edital, os interessados passam a ser considerados formalmente cientificados do resultado final do julgamento dos recursos interpostos contra decisões das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jari), encerrando a tramitação administrativa no âmbito do Cetran.

Frota de veículos elétricos cresce no Acre e marca mudança no perfil da mobilidade

49 minutos atrás

7 de janeiro de 2026

Estado já soma mais de 850 veículos eletrificados, com forte concentração em Rio Branco e domínio das marcas BYD e Toyota

O Acre passa por uma transformação gradual, porém consistente, no perfil da sua frota de veículos, impulsionada pelo avanço da mobilidade elétrica. Dados da NeoCharge, uma das principais promotoras de eletromobilidade no Brasil, apontam que até setembro de 2025 o estado contabilizava 250 carros totalmente elétricos, 461 veículos híbridos e 141 híbridos plug-in, com forte concentração na capital, Rio Branco.

Segundo o levantamento, o crescimento mais expressivo dos veículos elétricos teve início a partir de janeiro de 2024, marcando uma mudança no comportamento do consumidor acreano. Em pouco mais de um ano e meio, o número de carros totalmente elétricos saltou de apenas cinco unidades para 250, atingindo o maior patamar já registrado no estado.

Rio Branco lidera com ampla vantagem a frota de veículos eletrificados. Dos 250 carros elétricos em circulação, 233 estão na capital. Cruzeiro do Sul aparece bem atrás, com apenas cinco unidades, seguido por Epitaciolândia e Senador Guiomard, com três veículos cada. O cenário se repete entre os híbridos: das 461 unidades registradas no estado, 364 estão em Rio Branco, enquanto Cruzeiro do Sul concentra 58 veículos.

Entre os híbridos plug-in, a capital também domina, com 122 dos 141 veículos contabilizados. No interior, os números ainda são modestos, com destaque para Cruzeiro do Sul (8) e Brasiléia e Epitaciolândia, com duas unidades cada.

A evolução da frota eletrificada nos últimos dois anos evidencia a aceleração do processo. Em janeiro de 2024, o Acre possuía 297 veículos híbridos e apenas cinco elétricos. Em junho do mesmo ano, os números subiram para 318 híbridos e 43 elétricos. Em dezembro de 2024, a frota já contava com 377 híbridos e 107 elétricos. O crescimento continuou em 2025, alcançando 428 híbridos e 180 elétricos em junho, até chegar a setembro com 461 híbridos e 250 elétricos.

BYD domina os elétricos; Toyota lidera os híbridos

O mercado de veículos totalmente elétricos no Acre é praticamente monopolizado pela BYD, responsável por 249 dos 250 carros em circulação. O modelo mais popular é o BYD Dolphin Mini, com 219 unidades, seguido pelo Dolphin Plus (11), Yuan GS (13), Seal AWD (4) e um Tan AWD. A única exceção é um veículo da marca Gurgel, que aparece de forma isolada no levantamento.

Já entre os híbridos, a liderança é da Toyota, com 375 veículos, seguida pela Fiat, com 59, e pela Honda, com 14 unidades. Os modelos mais presentes refletem essa preferência: o Toyota Corolla lidera com 178 veículos, seguido pelo Corolla Cross (151), RAV4 (26) e Prius (20). A Fiat se destaca com os modelos Pulse Audace Hybrid (23), Fastback (22) e Pulse Impetus Hybrid (14). A Honda aparece com o Civic Hybrid Touring (9) e o CR-V Hybrid (5).

Os dados indicam que, apesar da concentração ainda estar fortemente restrita à capital, a mobilidade elétrica avança de forma contínua no Acre, sinalizando uma mudança gradual no padrão de consumo e no futuro da frota veicular do estado.

Com informações de AC24horas

Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça por roubo de veículos em Plácido de Castro

1 hora atrás

7 de janeiro de 2026

Foragida da Justiça é capturada após tentar se esconder dentro de residência em Plácido de Castro. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, deu cumprimento a um mandado de prisão, nesta terça-feira, 6, contra A. N. S., foragida da Justiça e investigada por envolvimento em crimes de roubo de veículos e atuação ligada a facção criminosa.

A mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2023, após participar de um roubo de veículo ocorrido na zona rural de Plácido de Castro. Na ocasião, ela e um comparsa tentavam atravessar o trevo do município de Senador Guiomard utilizando o veículo roubado, quando foram interceptados pelas forças de segurança.

Após a prisão, A. N. S. passou a responder ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, a investigada rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu para a Bolívia, passando à condição de foragida. Desde então, a Polícia Civil manteve o monitoramento da suspeita, avançando nas investigações.

A equipe da Delegacia de Plácido de Castro obteve informações de que a foragida havia retornado à cidade. Com apoio de uma guarnição do BOPE, os policiais realizaram a operação que resultou na prisão da mulher. No momento da abordagem, ela tentou fugir, entrando em uma residência e se escondendo debaixo de uma cama, mas foi localizada e presa.

A foragida foi conduzida à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. Além do cumprimento do mandado de prisão, ela deverá ser ouvida em outros inquéritos nos quais é suspeita de cometer crimes disciplinares em nome de uma facção criminosa.

Fonte: PCAC

