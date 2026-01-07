Geral
Dnit investe mais de R$ 338 milhões em rodovias federais do Acre em 2025
Recursos do Novo PAC garantiram melhoria na trafegabilidade, com 62% da malha federal do estado classificada como adequada
Cetran publica resultado definitivo de recursos de trânsito em 2ª instância no Acre
Edital notifica 100 condutores que não foram localizados por via postal ou pessoa
Frota de veículos elétricos cresce no Acre e marca mudança no perfil da mobilidade
Estado já soma mais de 850 veículos eletrificados, com forte concentração em Rio Branco e domínio das marcas BYD e Toyota
Polícia Civil do Acre prende foragida da Justiça por roubo de veículos em Plácido de Castro
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, deu cumprimento a um mandado de prisão, nesta terça-feira, 6, contra A. N. S., foragida da Justiça e investigada por envolvimento em crimes de roubo de veículos e atuação ligada a facção criminosa.
A mulher havia sido presa em flagrante no ano de 2023, após participar de um roubo de veículo ocorrido na zona rural de Plácido de Castro. Na ocasião, ela e um comparsa tentavam atravessar o trevo do município de Senador Guiomard utilizando o veículo roubado, quando foram interceptados pelas forças de segurança.
Após a prisão, A. N. S. passou a responder ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, a investigada rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu para a Bolívia, passando à condição de foragida. Desde então, a Polícia Civil manteve o monitoramento da suspeita, avançando nas investigações.
A equipe da Delegacia de Plácido de Castro obteve informações de que a foragida havia retornado à cidade. Com apoio de uma guarnição do BOPE, os policiais realizaram a operação que resultou na prisão da mulher. No momento da abordagem, ela tentou fugir, entrando em uma residência e se escondendo debaixo de uma cama, mas foi localizada e presa.
A foragida foi conduzida à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça. Além do cumprimento do mandado de prisão, ela deverá ser ouvida em outros inquéritos nos quais é suspeita de cometer crimes disciplinares em nome de uma facção criminosa.
Fonte: PCAC
