DNIT intensifica dragagem no Rio Madeira para garantir navegabilidade durante estiagem

Ação busca evitar encalhes, atrasos logísticos e assegurar abastecimento de combustíveis e mercadorias na Amazônia

O Rio Madeira, uma das principais hidrovias da Amazônia, está passando por um amplo trabalho de dragagem realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O objetivo é garantir a navegabilidade no período de seca, quando a queda no nível das águas compromete o transporte de cargas e passageiros.

Um dos pontos mais críticos, o trecho Salomão-Fausto, já foi concluído. Atualmente, as dragas atuam no passo Miriti e devem avançar para outros trechos considerados estratégicos. A medida é vista como fundamental para evitar encalhes de embarcações, reduzir atrasos no escoamento da produção e manter o abastecimento de combustíveis, insumos e mercadorias na região.

Responsável por grande parte do escoamento da produção agrícola de Rondônia e de estados vizinhos, a hidrovia do Madeira é considerada um elo essencial entre a Amazônia e os mercados nacional e internacional. Além disso, a dragagem beneficia diretamente comunidades ribeirinhas e empresas que utilizam o rio como principal rota de transporte.

De acordo com técnicos do DNIT, as obras seguem protocolos ambientais e de monitoramento, de modo a conciliar a manutenção da infraestrutura com a preservação do ecossistema local. O órgão reforça que o Rio Madeira continuará desempenhando papel estratégico na integração e no desenvolvimento da Amazônia.

