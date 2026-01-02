DNIT inicia obra de recuperação da BR-364 em Cruzeiro do Sul com interdições alternadas

Trecho danificado pelo Igarapé Santa Luzia terá tráfego interrompido por períodos de 3 a 4 horas nesta sexta e sábado; não haverá fechamento total por 24h

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou nesta sexta-feira (2) os serviços de recuperação do trecho danificado da BR-364 em Cruzeiro do Sul, nas proximidades do Igarapé Santa Luzia. A rodovia sofreu avarias graves após as fortes chuvas do dia 28 de dezembro, que causaram erosões e buracos no pavimento, interrompendo temporariamente o tráfego na região.

Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, o tráfego será interrompido de forma alternada em períodos de três a quatro horas nesta sexta e no sábado (3), para permitir a execução das obras e a instalação de tubos. A possibilidade de fechamento total da rodovia por 24 horas foi descartada. Atualmente, a circulação ocorre em meia pista.

A BR-364 é a principal ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul e outras regiões do Acre. O órgão orienta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar a sinalização durante o período das intervenções.

Relacionado

Comentários