DNIT/AC vai ampliar para 24 horas o horário de expediente da Balança Rodoviária instalada no município de Bujarí
Medida temporária durante o inverno visa preservar a BR-364 e controlar peso de veículos; obras de recuperação na ponte do Rio Caeté seguem em andamento
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre vai ampliar para 24 horas por dia o funcionamento da Balança Rodoviária de Bujari como medida de preservação da BR-364 durante o período de chuvas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo superintendente estadual do órgão, engenheiro Ricardo Araújo, após viagem de fiscalização às obras da rodovia.
A medida temporária busca controlar a carga de veículos e reduzir danos ao pavimento em um dos períodos mais críticos para as estradas acreanas. Araújo adiantou que a balança será transferida em breve para uma localidade próxima a Sena Madureira, otimizando a fiscalização em outro trecho relevante da rodovia.
Os ajustes ocorrem paralelamente aos serviços de recuperação em pontos historicamente afetados pelas chuvas e à recuperação da Ponte do Rio Caeté. O DNIT reforça que as ações visam garantir a segurança dos usuários e a integridade da principal via de ligação do estado durante o inverno amazônico.
PRF apreende cinco fuzis AK-47 e pistola em ônibus no Pará; duas mulheres são presas
Armamento de fabricação russa seria levado para São Paulo; arsenal inclui fuzis, pistola e 39 munições
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco fuzis de fabricação russa e uma pistola durante uma fiscalização no km 54 da BR-316, em Castanhal (PA). O armamento estava escondido nas bagagens de duas passageiras de um ônibus que seguia de Belém (PA) para Palmas (TO).
As mulheres, de 23 e 25 anos, naturais de Belém e Breves (PA), admitiram que transportavam as armas com destino a São Paulo e foram presas em flagrante.
O material apreendido inclui cinco fuzis AK-47 calibre 7.62, uma pistola calibre 5.7 e 39 munições.
De acordo com a PRF, esse tipo de armamento é comumente usado em crimes de grande porte, como assaltos a bancos e ações conhecidas como “novo cangaço”. As suspeitas, juntamente com as armas e munições, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos legais.
Vídeo mostra agentes de trânsito agredindo homem em Manaus; Prefeitura diz que eles não estavam em serviço
Segundo o IMMU, servidores haviam encerrado o turno e reagiram após flagrar furto de cabos de energia; caso é investigado pela Polícia Civil
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) agredindo um homem no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus (AM). O caso ocorreu na manhã dessa sexta-feira (3) e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Em nota oficial, a Prefeitura de Manaus informou que os agentes, apesar de estarem uniformizados, não estavam em serviço no momento da ocorrência. Segundo o comunicado, eles haviam encerrado o turno noturno — que vai da meia-noite às 6h — na Base Centro-Sul do IMMU e estavam a caminho de casa quando flagraram um grupo furtando cabos de energia elétrica de uma residência.
Ainda conforme a prefeitura, os suspeitos usavam facas do tipo serra para cortar os fios e teriam ameaçado um dos agentes. Ao tentar recuperar o material furtado, houve confronto físico. Cinco armas brancas foram apreendidas, sendo três delas recuperadas pelos servidores.
Durante a confusão, um dos suspeitos permaneceu no local e entrou em luta corporal com um dos agentes, que recebeu apoio do irmão — também servidor do IMMU — que chegava do mesmo turno.
A Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do caso, incluindo o uso de força pelos agentes e a possível prática de crime pelos envolvidos no furto.
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões
As seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
