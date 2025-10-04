DNIT/AC vai ampliar para 24 horas o horário de expediente da Balança Rodoviária instalada no município de Bujarí

Medida temporária durante o inverno visa preservar a BR-364 e controlar peso de veículos; obras de recuperação na ponte do Rio Caeté seguem em andamento

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre vai ampliar para 24 horas por dia o funcionamento da Balança Rodoviária de Bujari como medida de preservação da BR-364 durante o período de chuvas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo superintendente estadual do órgão, engenheiro Ricardo Araújo, após viagem de fiscalização às obras da rodovia.

A medida temporária busca controlar a carga de veículos e reduzir danos ao pavimento em um dos períodos mais críticos para as estradas acreanas. Araújo adiantou que a balança será transferida em breve para uma localidade próxima a Sena Madureira, otimizando a fiscalização em outro trecho relevante da rodovia.

Os ajustes ocorrem paralelamente aos serviços de recuperação em pontos historicamente afetados pelas chuvas e à recuperação da Ponte do Rio Caeté. O DNIT reforça que as ações visam garantir a segurança dos usuários e a integridade da principal via de ligação do estado durante o inverno amazônico.

