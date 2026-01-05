DNIT/AC recupera trecho no KM 722 da BR-364 nas proximidades da vila Santa Luzia e libera tráfego

Obras no KM 722, próximo à vila Santa Luzia, restauram pista danificada e garantem segurança no fluxo de veículos após intervenção de recuperação

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), no Acre, engenheiro Civil Ricardo Araújo, anunciou, na manhã desta segunda-feira (05), que depois de um trabalho intenso da equipe de engenharia do órgão e da empresa contratada para recuperação do trecho da BR-364, no km 722, nas proximidades da vila Santa Luzia, está sendo finalizado com a liberação total do trânsito no local.

Ricardo Araújo destacou a missão cumprida ao ressaltar que o trecho ficou interditado por um período muito curto, cerca de duas horas e a ação imediata da equipe de engenharia garantiu que o trânsito fosse garantido com a devida segurança e agora está sendo finalizada a segunda etapa com a cobertura dos bueiros e parabenizou a equipe e a empresa que mesmo no último dia do ano estavam trabalhando no trecho.

