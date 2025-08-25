Divulgado resultado preliminar do concurso da Polícia Penal no Acre

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), tornou pública nesta segunda-feira, 25, o resultado preliminar do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Penal, referente ao Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen.

A lista contempla candidatos classificados nas modalidades feminino e masculino, com notas e posições preliminares. O resultado divulgado é preliminar. Os candidatos poderão interpor recursos dentro do prazo estabelecido no edital. Após a análise, será publicado o resultado final, que servirá de base para as convocações das fases seguintes do concurso.

O certame é considerado um dos mais concorridos do estado e visa reforçar o quadro da Polícia Penal do Acre, responsável pela custódia e segurança de detentos no sistema prisional.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da Sead (https://sead.ac.gov.br) e no Diário Oficial do Estado.

