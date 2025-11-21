Divulgado resultado do 13º sorteio do Nota Premiada Acreana; veja lista

O Governo do Acre tornou público, por meio da Portaria SEFAZ nº 704, de 18 de novembro de 2025, o resultado do 13º sorteio e rateio do Programa Nota Premiada Acreana, referente à competência de outubro. O documento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 21, e é assinado pelo secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio Freitas de Souza.

A portaria considera normas previstas em decretos e regulamentos que regem o programa, incluindo as regras de participação de cidadãos e entidades sociais. O sorteio foi realizado no dia 12 de novembro de 2025, e os prêmios foram distribuídos entre pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos cadastradas.

Ganhadores por regionais — Sorteio de outubro de 2025

Regional Tarauacá–Envira

Na regional Tarauacá–Envira, foram contemplados Francisca O. S. A., com prêmio de R$ 5.000,00; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco (APAE), com R$ 2.500,00; e Francisco P. G. F., que recebeu R$ 10.000,00. Também foram premiados a Associação Nossa Senhora da Saúde, com R$ 5.000,00; Maria C. M. S., contemplada com R$ 20.000,00; e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal – Núcleo João Brandinho, que recebeu R$ 10.000,00.

Regional Alto Acre

No Alto Acre, os ganhadores foram Tailon M. S. M., premiado com R$ 5.000,00; a Paróquia São Sebastião de Xapuri (Diocese de Rio Branco), que recebeu R$ 2.500,00; e Fabiana M. L. N., contemplada com R$ 10.000,00. A mesma paróquia voltou a ser sorteada, recebendo mais R$ 5.000,00. Também ganharam Maria D. C. B. M. S., com prêmio de R$ 20.000,00, e a Associação Nossa Senhora da Saúde, que recebeu R$ 10.000,00.

Regional Vale do Juruá

No Vale do Juruá, os premiados foram Lidiane S. L., com R$ 5.000,00; a Associação Amigos do Bem, com prêmio de R$ 2.500,00; e Kemilly M. L., contemplada com R$ 10.000,00. Também receberam valores João P. G. S., com R$ 10.000,00, e novamente a Associação Nossa Senhora da Saúde, premiada com mais R$ 10.000,00.

Regional Baixo Acre

Na regional Baixo Acre, foram sorteados Valerya M. A. F. S., que recebeu R$ 2.500,00; o Educandário Santa Margarida, também com R$ 2.500,00; e Eile M. A. T., contemplado com R$ 5.000,00. A APAE de Rio Branco foi premiada duas vezes: uma com R$ 5.000,00 e outra com R$ 10.000,00. Francisco G. P. também figura entre os ganhadores, com prêmio de R$ 20.000,00.

Regional Purus

No Purus, receberam prêmios Massileudo M. T., contemplado com R$ 5.000,00; a APAE de Sena Madureira, que recebeu R$ 2.500,00; e Carolina P. D., premiada com R$ 10.000,00. A Associação dos Jovens de Sena Madureira – Arco-Íris foi contemplada com R$ 5.000,00, enquanto Lucas M. F. S. recebeu R$ 20.000,00. A Associação Favela Viva também foi premiada, com R$ 10.000,00.

Rateio para entidades sociais — Anexo III

O Anexo III da portaria apresenta o rateio destinado às entidades sociais cadastradas no Programa Nota Premiada Acreana, com repasses divididos entre 30% e 70%. Entre as organizações beneficiadas estão a Associação Sonhar e Realizar, que recebeu R$ 339,54, e a Associação Amigos do Bem, contemplada com R$ 371,31. A AAPEI – Amigos do Peixoto foi uma das que mais receberam, somando R$ 1.627,80.

Também foram repassados valores à Associação Lar das Acácias, que recebeu R$ 1.160,08, e ao Centro de Treinamento Walter Combate, com R$ 447,57. A APAE de Rio Branco foi novamente destaque, com R$ 3.179,76, assim como a APAE de Sena Madureira, contemplada com R$ 569,18.

A Associação Arco-Íris de Sena Madureira recebeu R$ 826,42; a Associação Favela Viva, R$ 680,54; e a Associação Nossa Senhora da Saúde, R$ 730,02. O Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel também foi beneficiado, com R$ 325,02.

A lista inclui ainda diversos núcleos da União do Vegetal, com repasses entre R$ 274,12 e R$ 537,60; o Centro Espírita Portal Francisco Cândido Xavier, com R$ 750,91; e as paróquias São Sebastião de Xapuri (R$ 655,55), Nossa Senhora das Dores de Brasileia (R$ 933,11) e São Sebastião de Epitaciolândia (R$ 531,76).

Entre os maiores repasses estão os valores destinados ao Educandário Santa Margarida, que recebeu R$ 4.221,66, e à Fundação Dom José Hascher – Lar dos Vicentinos de Cruzeiro do Sul, contemplada com R$ 1.360,33. O rateio inclui ainda recursos para o Instituto Maturi (INMA), que recebeu R$ 333,51; Jovens com uma Missão – Rio Branco, com R$ 632,81; o Lar Vicentino Dona Raimunda Odília, com R$ 322,20; e a Sociedade Eunice Weaver de Cruzeiro do Sul, que recebeu R$ 565,41.

Ao todo, o rateio distribuiu R$ 22.916,67, sendo R$ 6.875,01 referentes à parte social e R$ 16.041,66 destinados à parcela cidadã.

Relacionado

Comentários