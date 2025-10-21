Divulgada convocação de aprovados no processo seletivo de estágio do TJAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou no último domingo, 19, uma ação conjunta com as demais forças de segurança do município que resultou na prisão de quatro indivíduos acusados de tortura e posse de entorpecentes.

A operação foi deflagrada após a Polícia receber informações de que membros de uma facção criminosa local haviam aplicado uma “disciplina”, termo usado por organizações criminosas para designar punições internas em um morador da comunidade Triunfo, acusado de praticar furtos na região.

De acordo com relatos de populares, após o ato criminoso, os suspeitos estariam se deslocando de barco em direção à sede do município. Diante das informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, montaram uma ação de interceptação fluvial e conseguiram abordar as embarcações, prendendo os envolvidos.

O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, explicou que, durante o depoimento, a vítima tentou alterar a versão dos fatos, mas as evidências físicas e testemunhais confirmaram a agressão.

“A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.

Um dos detidos, que foi flagrado com quatro invólucros de substância entorpecente do tipo skunk, negou envolvimento com os demais e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.

Os outros três presos permanecem à disposição da Justiça e deverão passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 21.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários