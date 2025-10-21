Geral
Divulgada convocação de aprovados no processo seletivo de estágio do TJAC
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública a convocação de estagiários nesta terça-feira, 21. Foram chamados aprovados das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Sistema de Informação, ainda foram chamados nível pós-graduação na área de Administração e Direito. Todos serão lotados em Rio Branco.
Confira as listas:
As candidatas e candidatos devem enviar a documentação exigida para o e-mail: [email protected], no prazo de cinco dias úteis. A íntegra dos certames está disponível na edição n.° 7.885 do Diário da Justiça, a partir da página 67, desta terça-feira, 21.
Polícia Civil prende quatro acusados de tortura e posse de drogas em ação integrada em Marechal Thaumaturgo
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou no último domingo, 19, uma ação conjunta com as demais forças de segurança do município que resultou na prisão de quatro indivíduos acusados de tortura e posse de entorpecentes.
A operação foi deflagrada após a Polícia receber informações de que membros de uma facção criminosa local haviam aplicado uma “disciplina”, termo usado por organizações criminosas para designar punições internas em um morador da comunidade Triunfo, acusado de praticar furtos na região.
De acordo com relatos de populares, após o ato criminoso, os suspeitos estariam se deslocando de barco em direção à sede do município. Diante das informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, montaram uma ação de interceptação fluvial e conseguiram abordar as embarcações, prendendo os envolvidos.
O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, explicou que, durante o depoimento, a vítima tentou alterar a versão dos fatos, mas as evidências físicas e testemunhais confirmaram a agressão.
“A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.
Um dos detidos, que foi flagrado com quatro invólucros de substância entorpecente do tipo skunk, negou envolvimento com os demais e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.
Os outros três presos permanecem à disposição da Justiça e deverão passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 21.
Fonte: PCAC
Polícia Civil prende homem acusado de perseguição, ameaça e falsa identidade em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu na tarde desta segunda-feira, 20, um homem acusado de perseguição, ameaça, injúria e falsa identidade. A ação foi coordenada pelo delegado Marcílio Laurentino, que destacou o rápido trabalho investigativo da equipe após a vítima apresentar provas contundentes dos crimes.
De acordo com o delegado, o autor, que já responde a diversos processos por estelionato, utilizou fotos de um cidadão do Estado do Maranhão e passou a enviar mensagens à vítima se passando por policial militar da ROTAM de Cruzeiro do Sul. Durante as conversas, o homem proferia xingamentos, fazia ameaças e chegou a dizer que autuaria o pai da vítima, além de prometer causar-lhe mal.
Os crimes tiveram início no último sábado, 18, e na manhã desta segunda-feira o autor intensificou as ameaças, enviando inclusive uma foto da residência da vítima pelo aplicativo WhatsApp. Assustada, a vítima procurou imediatamente a Delegacia de Rodrigues Alves.
“Diante das provas apresentadas, os policiais reconheceram a voz do acusado, já conhecido da equipe por responder a outros crimes. Fomos até a residência dele, onde confessou a prática dos delitos”, relatou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de perseguição, ameaça, injúria e falsa identidade. Como as penas somadas não ultrapassam quatro anos de detenção, foi arbitrada fiança no valor de R$ 10 mil. Contudo, o acusado não efetuou o pagamento e será apresentado em audiência de custódia.
Laurentino alertou que outras pessoas podem ter sido vítimas do mesmo autor. “Quem tiver sido lesado por esse indivíduo deve procurar a Delegacia de Rodrigues Alves para registrar ocorrência. Em situações semelhantes, é fundamental buscar a Polícia Civil o quanto antes, para garantir a responsabilização dos autores e evitar novas vítimas”, enfatizou.
Fonte: PCAC
Acre tem queda de 30% em financiamentos do FNO; Norte movimenta R$ 11,4 bilhões até agosto
O Acre registrou R$ 355,4 milhões em financiamentos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) entre janeiro e agosto de 2025, valor 30% menor em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Apesar da retração no estado, a região Norte como um todo alcançou R$ 11,4 bilhões em operações, alta de 22% frente a 2024, impulsionada principalmente pelo microcrédito produtivo rural.
No Acre, os financiamentos contemplam empreendedores urbanos e produtores rurais, com destaque para o setor agropecuário, que segue como o principal beneficiado. Em todo o Norte, o setor rural lidera os investimentos, somando R$ 6,04 bilhões em contratos, seguido de comércio e serviços (R$ 2,1 bilhões), infraestrutura (R$ 1,6 bilhão), indústria (R$ 181,9 milhões) e energia (R$ 13,9 milhões).
Os recursos são liberados por meio do Banco da Amazônia (Basa), com diretrizes definidas pelo MIDR e pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O FNO registrou ainda um salto expressivo de 1.068% nas operações do programa AgroAmigo, voltado a agricultores familiares, que movimentou R$ 196,2 milhões entre janeiro e agosto.
Em todo o país, as operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNO, FNE e FCO) totalizaram R$ 52,7 bilhões no período, um aumento de 13% em relação a 2024. A meta é atingir R$ 73,2 bilhões até o fim do ano.
Na área de atuação da Sudam, o Pará lidera em volume contratado, com R$ 4,1 bilhões (+58%), seguido de Tocantins (R$ 2,5 bilhões, +14%), Roraima (R$ 2,4 bilhões, +26%), Amazonas (R$ 1,4 bilhão, +44%), Acre (R$ 355,4 milhões, -30%), Amapá (R$ 316,3 milhões, +171%) e Rondônia (R$ 180 milhões, -81%).
O setor rural segue como o principal motor dos financiamentos nacionais, acumulando R$ 18,7 bilhões nos oito primeiros meses do ano, frente aos R$ 16,3 bilhões de 2024.
