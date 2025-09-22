Disputa por vaga na Copa Norte começa duas partidas no Álvaro Dantas

Começa nesta segunda, 22, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a Seletiva para definir a última equipe acreana na Copa Norte de Futsal, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro.

PSC e Preventório disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Lyon enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.

“Vamos ter uma semana de muito de futsal. Temos Corinthians e Fluminense da Bahia confirmados na Copa Norte e a Seletiva vai definir o terceiro representante acreano”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

