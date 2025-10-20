Brasil
Disputa pela sucessão do Acre em 2026 tensiona base aliada de Gladson Cameli
Grupo do governador estuda entrada do MDB no governo para consolidar Mailza Assis e reduzir influência de Márcio Bittar, que articula Tião Bocalom
A movimentação do senador Márcio Bittar (União Brasil) para lançar a pré-candidatura do prefeito Tião Bocalom ao governo do Acre em 2026 está provocando fortes tensões na base aliada do governador Gladson Cameli. Segundo fontes do Palácio Rio Branco, o grupo governista já estuda uma recomposição política que inclui a entrada do MDB no núcleo do governo em apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis.
A estratégia de Gladson Cameli visa consolidar a candidatura de Mailza e, simultaneamente, reduzir a influência de Márcio Bittar, atualmente responsável por importantes indicações em cargos de segundo escalão. Entre as mudanças cogitadas está a substituição do comando da Funtac, presidida por João Paulo Bittar, filho do senador, considerada uma das moedas de troca nas negociações para atrair o MDB.
A resistência do grupo de Bittar à candidatura de Mailza tem incomodado aliados próximos da vice-governadora, enquanto a insistência do senador em construir o nome de Bocalom como alternativa ao governo é vista como um movimento de confronto direto ao Palácio Rio Branco. A disputa sucessória acreana promete reconfigurar o tabuleiro político estadual nos próximos meses.
Funtac vira moeda de troca em negociação para apoio do MDB a Mailza Assis em 2026
Governo de Gladson Cameli pretende ceder presidência da fundação aos emedebistas em troca de apoio à vice-governadora, rompendo com Márcio Bittar
A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) tornou-se a principal moeda de troca nas negociações do Palácio Rio Branco para garantir o apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026. A informação foi confirmada por importante membro do alto escalão governamental nesta segunda-feira (20).
A estratégia envolve um rompimento político com o senador Márcio Bittar (União Brasil), já que a Funtac é atualmente presidida por João Paulo Bittar, filho do parlamentar. A resistência de Bittar à pré-candidatura de Mailza tem gerado crescente incômodo entre os aliados da vice-governadora.
Cenário político em disputa:
Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço: frase usada por assessor para explicar a incompatibilidade entre MDB e Bittar no governo
Declaração de Gladson Cameli: “Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão”
Posicionamento de Mailza: em entrevista recente, afirmou que apenas Gladson tem seu apoio incondicional, sinalizando abertura para outras alianças
Dois corpos não ocupam o mesmo espaço
A frase de um assessor-mor do governo sintetiza o impasse: para acomodar o MDB na gestão, será necessário romper com Márcio Bittar, cujo filho, João Paulo Bittar, preside atualmente a Funtac. A resistência do senador à candidatura de Mailza tem causado atrito com o grupo da vice-governadora.
Mailza sinaliza autonomia
Em entrevista recente, ao ser questionada sobre apoio a Bittar, a vice-governadora foi enfática:
“Sim, mas eu não sou a governadora dele. O primeiro, claro, com certeza, é o meu governador Gladson. O segundo senador, nós vamos sentar, dialogar. A chapa precisa ser feita de parceiros que peguem na sua mão”. A declaração reforça que as alianças para 2026 estão em aberto.
A movimentação confirma a reconfiguração em curso na base de apoio ao governo, com o MDB cotado para assumir espaços hoje controlados por Bittar, em um realinhamento que deve definir os rumos da sucessão estadual.
Ministério do Trabalho cancela registro de sindicatos no Acre por falta de atualização cadastral
Entidades de trabalhadores tiveram registros sindicais cancelados por não regularizarem situação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES)
O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Relações do Trabalho, determinou o cancelamento do registro sindical de várias entidades de trabalhadores no Acre devido à não atualização de dados junto ao Sistema CNES – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. A medida afeta organizações que não cumpriram o prazo para regularizar sua situação cadastral perante o órgão federal.
Contexto da decisão:
Exigência legal: Atualização obrigatória no CNES para manter registro ativo
Prazo: Entidades não cumpriram período estabelecido para regularização
Consequência: Cancelamento automático do registro sindical
O cancelamento do registro implica na perda da capacidade representativa destas entidades perante os trabalhadores e empregadores, além de impedir a participação em negociações coletivas e o acesso a recursos públicos destinados às organizações sindicais.
Os sindicatos listados, são:
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Acre – (SINDSEP/AC);
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo no Estado do Acre;
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Acre;
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Branco;
Sindicato Profissional dos Operadores de Máquinas Pesadas do Estado do Acre (SPOMPEAC);
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas do Estado do Acre;
Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio e Propagandistas, Propagandistas Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Acre;
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão e Publicidade do Estado do Acre; Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão, Televisão e Publicidade do Estado do Acre;
Sindicato das Empresas do Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do Acre (SINCOVAC).
As entidades atingidas pela medida podem buscar a reconversão de seus registros junto ao Ministério do Trabalho, desde que atendam aos requisitos legais estabelecidos pela legislação sindical brasileira. O caso reflete o processo de reordenação do sistema sindical em curso no país.
Homem de 59 anos morre durante partida do Campeonato Cinquentão no bairro São Francisco, em Rio Branco
Euzébio do Nascimento Oliveira passou mal durante jogo no campo do Barata e não resistiu aos esforços de reanimação da equipe do Samu
Um homem identificado como Euzébio do Nascimento Oliveira, de 59 anos, faleceu na manhã de domingo (19) após passar mal durante uma partida do tradicional Campeonato Cinquentão, realizado no campo do Barata, localizado na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi recebido por volta das 8h para atender o homem que havia passado mal. Ao chegar ao local, a equipe médica encontrou Euzébio já desacordado. Foram realizadas manobras de reanimação no local, mas foi constatado o óbito ainda no campo.
Este é o quarto caso de morte de atletas amadores em Rio Branco nos últimos seis meses. Em abril, Ítalo de Souza, de 31 anos, sofreu um mal súbito durante uma pelada com amigos em um campo sintético. Em maio, o servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Wanderley Nogueira, de 58 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória no mesmo Campo do Barata. Já em outubro, Leonardo Moreira, funcionário público de 63 anos, faleceu durante uma partida no Campo do Independência.
As mortes sucessivas têm gerado preocupação entre atletas, familiares e organizadores de torneios. Especialistas alertam para a necessidade de exames médicos preventivos e presença de suporte emergencial nos eventos esportivos, especialmente em competições voltadas para atletas veteranos.
O corpo foi encaminhado pelo Samu ao necrotério do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Não foi possível confirmar se o homem tinha histórico de doenças pré-existentes ou se sofreu um mal súbito durante a atividade esportiva. O Campeonato Cinquentão é tradicional na capital acreana e reúne atletas amadores em partidas de futebol.
