Discussão por ciúmes termina com duas mulheres esfaqueadas no bairro Conquista, em Rio Branco

Uma das vítimas está em estado grave; suspeito fugiu após o crime

Uma discussão motivada por ciúmes terminou com duas mulheres feridas a golpes de faca na tarde desta quarta-feira (4), em um quarteirão da Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jennifer Sasha da Silva, de 29 anos, estava em seu apartamento com o marido, identificado como Gabriel, quando Michele Oliveira da Silva, de 30 anos, teria invadido o imóvel armada com uma faca. Durante a confusão, Jennifer foi atingida na perna esquerda.

Ao ver a esposa ferida, Gabriel reagiu e desferiu cinco golpes de faca nas costas de Michele. Após a agressão, ele fugiu do local e ainda não foi localizado.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da capital. De acordo com o médico do Samu, o estado de saúde de Michele é considerado grave, enquanto Jennifer está estável.

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre isolaram a área para o trabalho da perícia e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

