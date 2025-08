Discussão por ciúmes entre amigos termina em tentativa de homicídio com terçado em Rio Branco

Homem de 41 anos sofreu cortes profundos após ser atacado por conhecido em bar no bairro Alto Alegre; agressor fugiu e está sendo procurado

Um desentendimento motivado por ciúmes entre dois amigos quase terminou em tragédia na noite desta quinta-feira (31), no bairro Alto Alegre, região alta de Rio Branco (AC). A vítima, Martines Santos da Costa, de 41 anos, foi atingida com golpes de terçado durante uma discussão com um conhecido identificado apenas como “Pipoca”.

Segundo relatos de familiares, os dois estavam consumindo bebida alcoólica em um bar localizado no final da Rua 7 de Setembro, quando começaram a discutir. A briga rapidamente saiu do controle e o suspeito, armado com um terçado, desferiu golpes contra Martines, que tentou se defender, mas foi atingido por cortes profundos.

Mesmo ferido, Martines conseguiu correr até sua residência, próxima ao local do ataque, onde pediu socorro à família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). Ele deu entrada no setor de traumatologia com um corte profundo de cerca de 20 centímetros na parte posterior do pescoço e outro menor no braço direito. Seu estado de saúde é considerado estável.

Até o fechamento desta matéria, nenhuma viatura da Polícia Militar havia comparecido ao local. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar e localizar o autor da tentativa de homicídio.

