Discussão por bebida termina em agressão entre irmãos e espancamento em via pública em Rio Branco

Uma briga entre irmãos motivada por uma garrafa de bebida alcoólica terminou em violência e espancamento na tarde desta sexta-feira (1), na Rua Tabosa, bairro João Paulo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Odailton de Moura Gomes, de 43 anos, foi atingido no rosto com um copo de vidro pelo próprio irmão, identificado apenas como “Dê”. A agressão ocorreu durante uma bebedeira entre amigos, quando Odailton pegou a garrafa das mãos do irmão. Irritado, “Dê” o golpeou com o copo, que quebrou e provocou ferimentos profundos na face e na cabeça da vítima.

Após o ataque, outros participantes do encontro reagiram contra “Dê”. Pelo menos seis pessoas o perseguiram e espancaram com pedaços de madeira em plena via pública. O agressor foi alcançado e agredido violentamente em frente a uma residência da mesma rua.

Um motorista que passava pelo local presenciou a cena, parou o carro e, com ajuda de outros moradores, colocou “Dê” no veículo e o levou às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, devido à gravidade dos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para socorrer Odailton. A equipe prestou os primeiros atendimentos no local e estabilizou seu estado clínico, mas ele recusou ser levado à UPA, onde o irmão já recebia cuidados médicos.

Guarnições do 1º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas nas imediações, mas até o momento nenhum dos envolvidos no espancamento foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

