Discussão durante bebedeira termina em homicídio a facada na Baixada da Sobral
Paulo Roberto Ferreira, 50, conhecido como “Jaguariba”, foi morto com golpe no peito; um suspeito fugiu e outro, com dificuldade de locomoção, foi encontrado ensanguentado
Uma discussão entre amigos durante uma bebedeira resultou em homicídio na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Paulo Roberto Ferreira, de 50 anos, conhecido como “Jaguariba”, foi morto com um golpe de faca no peito dentro de uma residência na Rua Aldalcides Galo.
De acordo com testemunhas, a vítima ingeria bebidas alcoólicas com Osvaldo Ferreira do Nascimento, 57, e um homem identificado apenas como Jorge, quando uma discussão se iniciou. Durante a briga, um dos envolvidos pegou uma faca e atingiu Paulo Roberto no lado direito do peito. A vítima caiu sobre o sofá e morreu no local.
Após o crime, Jorge fugiu, enquanto Osvaldo – que tem dificuldade de locomoção – permaneceu em sua casa, localizada ao lado da residência onde ocorreu o homicídio. A neta de Osvaldo encontrou o avô ensanguentado e “Jaguariba” já sem vida. Equipes do Samu constataram o óbito, e a Polícia Militar isolou a área para a perícia criminal. O corpo foi encaminhado ao IML, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Prefeito Jerry Correia reúne comissão organizadora da 1ª Expo Fronteira para avaliar resultados do evento
O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira(13), os membros da comissão organizadora da 1ª Expo Fronteira, composta por secretários municipais, servidores públicos, representantes do setor comercial e vereadores.
A reunião teve como objetivo fazer uma avaliação geral do evento, analisando os pontos positivos e os aspectos que podem ser aprimorados. Segundo a comissão, o saldo foi amplamente positivo, confirmado também pela receptividade da população e dos visitantes vindos de outras cidades e países vizinhos.
Dados oficiais do Sebrae, que realizou pesquisas durante os três dias de feira apontam que a Expo Fronteira movimentou mais de R$ 4 milhões na economia local, fortalecendo diversos segmentos do comércio e serviços.
“Estamos felizes com tudo o que conquistamos com esta primeira edição. Foi um grande evento para Assis Brasil, que mostrou sua força e capacidade de realização. E, claro, fica agora o desafio de, no próximo ano, fazermos uma ainda maior”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A Prefeitura agradece a todos os parceiros e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do município.
Choque em rede elétrica mata quatro bovinos em propriedade rural na zona rural de Rio Branco
Fio de energia caiu sobre pasto no Ramal Plácido de Castro e provocou morte imediata de três vacas e um touro; produtor rural escapou por pouco
Um acidente envolvendo a rede elétrica resultou na morte de quatro bovinos – três vacas e um touro – na tarde do último domingo (13), na propriedade rural Santa Tereza, localizada no Ramal Plácido de Castro, no bairro Benfica, zona rural de Rio Branco. De acordo com o proprietário Auricelio Bezerra, um fio de energia caiu sobre a área de pastagem, eletrocutando os animais que estavam no local.
O produtor rural relatou que o choque foi de alta intensidade, provocando a morte imediata dos bovinos. Bezerra lamentou o prejuízo financeiro e contou que, por pouco, também não foi atingido pelo cabo energizado, conseguindo desviar a tempo e evitar uma tragédia de maiores proporções.
O caso expõe riscos associados à manutenção de redes elétricas em áreas rurais e levanta questões sobre a segurança de instalações em propriedades agropecuárias. O produtor deve acionar a concessionária de energia para avaliar as causas do acidente e buscar as compensações cabíveis pelos prejuízos sofridos.
Ação da Polícia Civil resulta na recuperação de TV furtada na zona rural de Porto Acre
Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Porto Acre, realizou a devolução de uma TV Smart de 32 polegadas à legítima proprietária. O aparelho havia sido furtado de uma residência localizada na zona rural do município.
A recuperação do equipamento é resultado de um trabalho investigativo contínuo conduzido pelos agentes da unidade, que utilizam sistemas especializados para rastrear produtos eletrônicos subtraídos e identificar os responsáveis pelos crimes.
A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com a restituição de bens às vítimas e o combate aos crimes patrimoniais.
A Polícia Civil segue atuando de forma firme na apuração de furtos e receptações, e orienta a população a sempre registrar boletim de ocorrência, contribuindo para que as ações investigativas tenham maior eficácia.
Fonte: PCAC
