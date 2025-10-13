Discussão durante bebedeira termina em homicídio a facada na Baixada da Sobral

Paulo Roberto Ferreira, 50, conhecido como “Jaguariba”, foi morto com golpe no peito; um suspeito fugiu e outro, com dificuldade de locomoção, foi encontrado ensanguentado

Uma discussão entre amigos durante uma bebedeira resultou em homicídio na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Paulo Roberto Ferreira, de 50 anos, conhecido como “Jaguariba”, foi morto com um golpe de faca no peito dentro de uma residência na Rua Aldalcides Galo.

De acordo com testemunhas, a vítima ingeria bebidas alcoólicas com Osvaldo Ferreira do Nascimento, 57, e um homem identificado apenas como Jorge, quando uma discussão se iniciou. Durante a briga, um dos envolvidos pegou uma faca e atingiu Paulo Roberto no lado direito do peito. A vítima caiu sobre o sofá e morreu no local.

Após o crime, Jorge fugiu, enquanto Osvaldo – que tem dificuldade de locomoção – permaneceu em sua casa, localizada ao lado da residência onde ocorreu o homicídio. A neta de Osvaldo encontrou o avô ensanguentado e “Jaguariba” já sem vida. Equipes do Samu constataram o óbito, e a Polícia Militar isolou a área para a perícia criminal. O corpo foi encaminhado ao IML, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

