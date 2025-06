Discussão durante bebedeira termina com faca cravada na mão de mulher em Rio Branco

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (30), na rodovia AC-475, a “Estrada do Agricultor”, nas proximidades da entrada do município de Acrelândia, no interior do Acre.

A vítima, identificada como José da Silva, de 42 anos, conhecido como Zezé, é funcionário de um frigorífico da região. Ele pilotava sua motocicleta quando colidiu violentamente com um carro de passeio, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Com o impacto da batida, José sofreu fraturas na pelve e no braço esquerdo, além da perda de dentes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado inicialmente para a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia e, em seguida, transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado no setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é estável.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Até o momento, o motorista do veículo envolvido na colisão não foi identificado.

Comentários