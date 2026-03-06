Brasil
Discussão com filho adolescente termina com homem esfaqueado em MS
Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado após se envolver em uma discussão com o filho, de 15, na noite dessa quarta-feira (4/3), em Três Lagoas, a 323 km de Campo Grande (MS). A Polícia Militar foi acionada no Hospital Auxiliadora, para onde a vítima foi encaminhada com ferimentos pelo corpo.
Segundo a Rádio Caçula, a discussão começou quando o homem tentou impedir o filho de sair de casa. Durante o conflito, o adolescente teria pegado uma faca, aumentando a tensão entre os dois. A avó do garoto, mãe da vítima, interveio para tentar separar a briga e evitar que a situação piorasse.
SC: corpo decapitado com ossos quebrados é achado em carro incendiado
Um corpo carbonizado, com ossos quebrados e decapitado, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na região de Tijuquinhas, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite dessa quinta-feira (5/3). Não foi possível fazer a identificação do corpo, de acordo com a Polícia Militar (PM).
O Corpo de Bombeiros (CBMSC) foi acionado por volta das 23h para combater um incêndio no veículo. Depois de controlar as chamas, os bombeiros encontraram o corpo dentro do porta-malas. A cabeça estava na parte da frente do veículo, um Virtus.
Homem é indiciado por explorar financeiramente idosa de 82 anos
A Polícia Civil (PC) concluiu, nessa quinta-feira (5/3), o relatório final do inquérito que investigava a exploração financeira de uma mulher de 82 anos no município de Estrela de Alagoas. As investigações resultaram no indiciamento de um homem de 26 anos.
O trabalho foi conduzido pelo 73º Distrito Policial, sob coordenação do delegado Marcos Silveira Porto. De acordo com o relatório policial, o suspeito teria se apropriado de forma sistemática dos proventos da aposentada.
Receita Federal apreende um cigarro eletrônico a cada 3 horas em Goiás
Goiânia – Apenas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2026, a Receita Federal retirou de circulação 440 cigarros eletrônicos no estado de Goiás — média de uma apreensão a cada três horas.
No ano passado, o número de apreensões envolvendo vapes, essências e peças chegou a 36,2 mil — média de 99 por dia. Juntos, todo o material chegou ao valor de R$ 2,3 milhões. O número elevado de aparelhos fez com que Goiás ocupasse o 6º lugar no ranking nacional de Estados com a maior quantidade de cigarros eletrônicos apreendidos no ano passado.
Goiás perde apenas para Paraná, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
Na rota do tráfico
Pela localização geográfica, Goiás entrou na mira do tráfico de drogas e também do contrabando de cigarros eletrônicos. As principais vias utilizadas pelos contrabandistas são BR-364, BR-153 e BR-060. Embora populares entre jovens, o cigarro eletrônico tem a venda proibida no Brasil desde 2009. Buscando burlar a lei, os criminosos, inclusive, tendem a usar as mesmas rotas usadas por narcotraficantes, de acordo com a Receita Federal.
Eles também usam caminhos realizados por ônibus, caminhões e carros em rodovias estaduais, as GOs. Além da entrada pelas fronteiras terrestres, os vapes também chegam ao Brasil por meio dos portos, principalmente no Nordeste e no Porto de Santos, conhecido por ser um dos principais pontos de envio de cocaína à Europa.
A popularização e comercialização desenfreada dos vapes provoca uma integração entre as forças de segurança estaduais e federais para inibir a ação criminosa. Em Goiás, as principais forças de combate ao contrabando desses produtos são a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC), além da Polícia Federal (PF).
No último dia 20, inclusive, a PF apreendeu 200 aparelhos introduzidos no país de forma clandestina. Uma pessoa acabou presa em flagrante por contrabando, cuja pena pode variar entre dois a cinco anos de prisão.