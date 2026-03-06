Discussão com filho adolescente termina com homem esfaqueado em MS

Um homem, de 36 anos, foi esfaqueado após se envolver em uma discussão com o filho, de 15, na noite dessa quarta-feira (4/3), em Três Lagoas, a 323 km de Campo Grande (MS). A Polícia Militar foi acionada no Hospital Auxiliadora, para onde a vítima foi encaminhada com ferimentos pelo corpo.

Segundo a Rádio Caçula, a discussão começou quando o homem tentou impedir o filho de sair de casa. Durante o conflito, o adolescente teria pegado uma faca, aumentando a tensão entre os dois. A avó do garoto, mãe da vítima, interveio para tentar separar a briga e evitar que a situação piorasse.

