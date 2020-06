O pré-candidato à prefeito do PSL, Fernando Zamora, disse que sua candidatura está mantida

O convite feito pelo presidente do Partido Social Liberal (PSL), Luciano Bivar, ao vice-governador do Acre, Major Rocha para que se filie à sigla, não agradou as lideranças municipais do partido.

Rocha chegou a convocar uma coletiva de imprensa na tarde de quarta-feira (24) onde disse que tem “90% de chance” de sair do seu atual partido PSB, onde está há 10 anos, e integrar o PSL.

Ainda na noite de quarta, os diretórios municipais lançaram nota de repúdio rechaçando a vinda do militar para a sigla.

O diretório municipal de Rio Branco disse em nota que é contra a chegada de Rocha, o que poderia trazer “desdobramentos extremamente danosos à imagem do partido”.

De acordo com os argumentos usados para mostrarem suas indignações com a vinda de Rocha, o PSL poderá apoiar uma candidatura majoritária com viés “esquerdista”, no caso, Minoru Kimpara, pré-candidato do PSDB.

Em Cruzeiro do Sul, a nota é semelhante à da Capital, em um trecho eles dizem que Rocha pretende “assaltar o partido” de olho no horário eleitoral gratuito de rádio e TV

“O político quer obrigar os nossos filiados a apoiarem candidatura com viés esquerdista, o que colide frontalmente com o conteúdo programático da nossa legenda”, diz a nota.

Por fim, o partido lançou outra nota de repúdio com a assinatura de cerca de 30 pré-candidatos que se manifestaram contrários.

O pré-candidato à prefeito do PSL o Fernando Zamora, disse que sua candidatura está mantida no pleito eleitoral deste ano.

VEJA AS NOTAS:

