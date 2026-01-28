Diretoria do Vasco fecha a contratação o atacante Douglas Caé

A diretoria do Vasco fechou a contratação do atacante Douglas Caé, 38. O atleta atuou pelo Ji-Paraná, de Rondônia, e o Belford Roxo, do Rio de Janeiro, em 2025 e chega na Fazendinha para ser o “homem gol” vascaíno na sequência do Estadual e na Copa do Brasil.

“Os números do Caé são excelentes. Precisamos de um atacante finalizador e fizemos uma contratação importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.

Por duas semanas

O atacante Lekinho sofreu uma lesão no tornozelo direito contra a Adesg e ficará entregue ao departamento médico por duas semanas.

Dois períodos

O elenco do Vasco trabalha em dois períodos nesta quarta, 28, na Fazendinha, e inicia a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. A partida será disputada no sábado, 30, às 15 horas, no Tonicão.

Copa do Brasil

O Vasco enfrenta o Velo Clube, de São Paulo, na primeira fase da Copa do Brasil. A CBF realiza nesta quarta, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos e os vascaínos esperam um sorteio favorável para jogar em casa.

