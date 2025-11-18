Diretoria do Santa Cruz fecha as contratações Ubner e Felipinho

O volante Ubner e o meia Felipinho, ex-Independência, são os primeiros contratados do Santa Cruz para a disputa do Campeonato Estadual de 2026.

“Fechamos com os dois atletas e estamos montando uma base forte para tentar realizar uma boa campanha e lutar pelo título”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Sandro Resende indicou

Segundo Léo Raches, o técnico Sandro Resende foi o responsável pela indicação de alguns atletas para a formação do elenco.

“Nosso treinador está sendo consultado e indicando os atletas. Esse trabalho de diretoria e comissão técnica é fundamental”, avaliou o dirigente.

Atletas do Sub-20

Os laterais Vini e Esquerda, o zagueiro Elton, o volante Julius, o meia Guilherme são alguns atletas do Sub-20 serão utilizados no elenco profissional.

