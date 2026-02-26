Diretoria do Rio Branco acerta a contratação do meia Thiago Dunha

A diretoria do Rio Branco fechou a contratação do meia Thiago Dunha para a reta final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta estava atuando no São Raimundo, do Amazonas, e desembarca na capital acreana no sábado, 28.

“Precisamos de um atleta para elevar o nosso nível ofensivo e o Dunha se encaixa nesse perfil. É uma contratação importante”, declarou o técnico Ulisses Torres.

Mais um trabalho

O elenco do Rio Branco realiza nesta quinta, 26, no José de Melo, mais um treinamento visando o confronto contra o Humaitá. A partida será no dia 7 de março, no Tonicão, e fecha a participação do Estrelão na primeira fase do Estadual.

Jogo treino

O Rio Branco realiza um jogo treino contra a Adesg nesta sexta, 27, a partir das 15h30, no José de Melo.

“Iriamos ficar um longo tempo sem jogar e por isso resolvemos fazer esse treinamento contra a Adesg. Vai ser um trabalho importante para as duas equipes”, avaliou Ulisses Torres.

