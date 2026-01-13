Diretoria do Independência apresenta o atacante Pitel

A diretoria do Independência apresentou nesta segunda, 12, no Marinho Monte, o atacante Pitel, 27. O atleta chega do futebol do Rio de Janeiro e é mais um reforço do Tricolor para a temporada de 2026.

“O projeto apresentado pela diretoria do Independência foi determinante para o acerto com o clube. Temos um excelente calendário e vou procurar ajudar o Independência”, declarou Pitel.

Quer jogar na quinta

Pitel espera ter condições de jogar contra o Santa Cruz na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, partida de estreia do Independência no Campeonato Estadual.

“As duas últimas temporada atuei como um camisa 9, mas também posso jogar como extremo. Vou trabalhar para ter a possibilidade de ser relacionado na quinta”, afirmou o reforço do Tricolor.

Trabalho tático

O técnico Ivan Mazzuia comandou um treino tático nesta segunda e começou a definir os titulares para o jogo de estreia. Contudo, o treinador deve divulgar a equipe somente no vestiário do Tonicão.

