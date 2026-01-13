Cotidiano
Diretoria do Independência apresenta o atacante Pitel
A diretoria do Independência apresentou nesta segunda, 12, no Marinho Monte, o atacante Pitel, 27. O atleta chega do futebol do Rio de Janeiro e é mais um reforço do Tricolor para a temporada de 2026.
“O projeto apresentado pela diretoria do Independência foi determinante para o acerto com o clube. Temos um excelente calendário e vou procurar ajudar o Independência”, declarou Pitel.
Quer jogar na quinta
Pitel espera ter condições de jogar contra o Santa Cruz na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, partida de estreia do Independência no Campeonato Estadual.
“As duas últimas temporada atuei como um camisa 9, mas também posso jogar como extremo. Vou trabalhar para ter a possibilidade de ser relacionado na quinta”, afirmou o reforço do Tricolor.
Trabalho tático
O técnico Ivan Mazzuia comandou um treino tático nesta segunda e começou a definir os titulares para o jogo de estreia. Contudo, o treinador deve divulgar a equipe somente no vestiário do Tonicão.
Pedro chega e participa do treinamento tático do Rio Branco
O lateral direito Pedro, 24, ex-Tanabi de São Paulo, foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta segunda, 12, no José de Melo, e é mais um reforço para a disputa do Campeonato Estadual.
“Estava trabalhando e chego em uma boa condição física. O Rio Branco é um dos maiores clubes do Norte e esse será um excelente desafio”, comentou Pedro.
Trabalho tático
O técnico Ulisses Torres comandou um treino tático no José de Melo e começou a definir os titulares para o jogo de estreia no Estadual. A partida contra o Vasco será disputada no sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão.
“Ajustar a maneira de jogar é fundamental. Vamos enfrentar uma equipe com muita qualidade e por isso precisamos chegar no melhor nível”, afirmou Ulisses Torres.
Dois períodos
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta terça,13, e a partir do trabalho de quarta, 14, a carga de treinos será reduzida visando o primeiro jogo do campeonato.
Acre abre seleção para artesãos participarem do 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou nesta terça-feira, 13, o Edital de Chamamento Público nº 001/2026 para selecionar artesãos interessados em participar do 21º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, que será realizado em Brasília (DF), de 4 a 8 de abril de 2026.
A seleção é voltada a artesãos individuais, mestres artesãos, entidades representativas (associações ou cooperativas) e grupos de produção artesanal, com o objetivo de divulgar e comercializar produtos do artesanato acreano em um estande coletivo de 50 metros quadrados. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas.
De acordo com o edital, haverá vagas específicas para mestre artesão, entidade representativa ou grupo de produção, artesão com deficiência (PcD), artesão indígena e artesão quilombola, garantindo diversidade e inclusão na representação do artesanato do estado.
Os selecionados contarão com ajuda de custo no valor de R$ 715,75 por diária, custeada pelo Estado, incluindo dois dias de deslocamento e o período de realização da feira. As despesas com passagens, hospedagem e alimentação, no entanto, serão de responsabilidade dos próprios artesãos.
As inscrições poderão ser feitas presencialmente, na Casa do Artesanato Acreano, em Rio Branco, ou por e-mail, no período de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026. Para participar, é necessário estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e apresentar a documentação exigida, incluindo formulário de inscrição e portfólio dos produtos.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise documental e avaliação do portfólio, ambas de caráter eliminatório. Para ser classificado, o candidato deverá atingir pontuação mínima de 50 pontos. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre.
Colisão na Via Verde deixa dois feridos e carro tombado em Rio Branco
Acidente ocorreu na rotatória da Corrente, na BR-364; vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas à UPA do Segundo Distrito
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas e provocou o tombamento de um carro na noite desta segunda-feira (12), na Via Verde, na rotatória da Corrente, trecho da BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.
As vítimas foram identificadas como Maria José, de 63 anos, e Sotero Costa, que sofreram escoriações pelo corpo. Ambos estavam em um veículo modelo Gol vermelho, conduzido por Jamaica Cavalcante, que não se feriu.
Segundo relatos de testemunhas, Jamaica saiu de sua residência na Vila Acre acompanhada da mãe e do padrasto com destino à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Ao acessar a rotatória, o Gol foi atingido lateralmente por uma Chevrolet Montana branca, que trafegava pela Via Chico Mendes, no sentido centro-bairro, e teria invadido a preferencial.
Com o impacto da colisão, o Gol acabou tombando na pista. Populares que passavam pelo local ajudaram a retirar as vítimas do interior do veículo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico.
Após receberem os primeiros atendimentos, Maria José e Sotero foram encaminhados à UPA do Segundo Distrito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para a realização da perícia e, em seguida, um guincho foi acionado para remover o veículo tombado. Após os procedimentos, a BR-364 foi totalmente liberada ao tráfego.
