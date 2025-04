Diretoria do Humaitá dispensa 3 jogadores e equipe fecha preparação

A diretoria do Humaitá confirmou a dispensa dos laterais Tharles e Luciano e do zagueiro Neguete. Os atletas foram contratados como reforços, mas depois das atuações abaixo contra a Tuna Luso na derrota por 3 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D os dirigentes do Tourão fizeram a opção pelas rescisões.

Jojo não fica

O lateral Jojo foi apresentado e treinou na terça, 22, mas a contratação foi vetada pela diretoria. O garoto Juliano, do Sub-20, é a opção para posição dentro do elenco.

Fecha preparação

O técnico Erismeu Silva comanda um treinamento nesta quinta, 24, no campo do Airton, e deve definir os titulares para o duelo contra o Manaus pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será disputada no sábado, 26, às 14 horas (hora Acre), no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas.

