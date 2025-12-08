Diretoria do Galvez programa amistosos e foca na Copa São Paulo

A diretoria do Galvez programou quatro amistosos para a última etapa da fase de preparação para a Copa São Paulo de 2026. O Imperador vai enfrentar o Tanabi(SP), no dia 12, o América(SP), no dia 15, o Nacional(AM), no dia 20, e o Mirassol(SP), no dia 23.

“Quando pensamos em fechar a preparação em São Paulo, tínhamos esse planejamento dos amistosos. A ideia é realizar um trabalho diferente para tentar avançar na Copinha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Elenco completo

O técnico Eriano Santos terá o elenco completo no treinamento desta segunda, 8, em São José do Rio Preto.

“Tínhamos alguns garotos na Super Copa Capital e, agora, poderemos desenvolver os trabalhos dentro da maneira ideal. Queremos fazer uma grande campanha na Copa São Paulo”, disse o treinador.

Adversários definidos

O Galvez vai enfrentar o Votuporanguense(SP), Grêmio(RS) e Falcon(SE) na primeira fase da Copinha. Os jogos do grupo G serão em Votuporanga.

