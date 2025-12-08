Cotidiano
Diretoria do Galvez programa amistosos e foca na Copa São Paulo
A diretoria do Galvez programou quatro amistosos para a última etapa da fase de preparação para a Copa São Paulo de 2026. O Imperador vai enfrentar o Tanabi(SP), no dia 12, o América(SP), no dia 15, o Nacional(AM), no dia 20, e o Mirassol(SP), no dia 23.
“Quando pensamos em fechar a preparação em São Paulo, tínhamos esse planejamento dos amistosos. A ideia é realizar um trabalho diferente para tentar avançar na Copinha”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Elenco completo
O técnico Eriano Santos terá o elenco completo no treinamento desta segunda, 8, em São José do Rio Preto.
“Tínhamos alguns garotos na Super Copa Capital e, agora, poderemos desenvolver os trabalhos dentro da maneira ideal. Queremos fazer uma grande campanha na Copa São Paulo”, disse o treinador.
Adversários definidos
O Galvez vai enfrentar o Votuporanguense(SP), Grêmio(RS) e Falcon(SE) na primeira fase da Copinha. Os jogos do grupo G serão em Votuporanga.
Fornecimento de água da ETA II é interrompida nesta segunda
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informou que realizará, nesta segunda-feira (8), uma parada preventiva e programada na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).
De acordo com o Saerb, a medida tem como objetivo prevenir transtornos durante o período de cheia do Rio Acre, garantindo maior segurança e estabilidade no sistema de abastecimento de água da capital.
A paralisação estava inicialmente prevista para o dia 14 de novembro, mas precisou ser adiada por razões operacionais. Com isso, a ação foi remarcada para esta segunda-feira (8), mantendo o caráter preventivo da programação.
O Saerb orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante o período da parada e destaca que o abastecimento será normalizado gradativamente após a conclusão dos serviços.
Adesg acerta com atacante André Domingues, ex-Ji-Paraná
A diretoria da Adesg anunciou nesta segunda, 8, a contratação do atacante André Domingues, 26, para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta chega em Rio Branco no domingo, 14, e estará na apresentação do elenco.
“A nossa diretoria vem trabalhando muito para formar um grupo competitivo. Teremos um Estadual muito disputado e existe necessidade de termos um elenco qualificado “, declarou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.
Início da preparação
O elenco da Adesg inicia os treinamentos visando a disputa do Estadual na segunda, 15, no Frotão, A estreia do Leão, de Senador Guiomard, será na quinta, 18 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.
Neymar sempre vai ter lugar na Seleção, diz dirigente da CBF
Coordenador das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano concedeu entrevista exclusiva ao CNN Esportes S/A
Rodrigo Caetano, coordenador das Seleções Masculinas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), reafirmou que Neymar sempre terá espaço na Seleção Brasileira quando estiver em plenas condições físicas.
Em entrevista ao CNN Esportes S/A, o dirigente destacou que o jogador está sendo acompanhado de perto pela comissão técnica.
“O Neymar é um grande exponencial do futebol brasileiro, tem passado por esses problemas clínicos. Nem digo físicos, mas clínicos. Graças a Deus ele está conseguindo se recuperar, a gente acompanha de perto. Tem um contato direto com os profissionais do Santos”, afirmou o coordenador.
“E posso afirmar que o desejo do Ancelotti é o mesmo nosso e do povo brasileiro: que ele [Neymar] esteja bem em 2026”, completou.
Neymar foi titular na vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que confirmou a permanência do clube paulista na Série A.
