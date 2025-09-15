Diretoria do Galvez contrata atacantes e quer o bicampeonato

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações das atacantes Ronaldinha, ex-Operário do Mato Grosso, e Rafaela, aposta do futebol carioca. As duas atletas são mais dois reforços visando a disputa do Campeonato Estadual Feminino, competição programada para iniciar na primeira quinzena de outubro.

“São dois reforços importantes contratados em situações diferentes. A Ronaldinha estava no Operário e chega bem indicada para o Galvez. A Rafaela é uma aposta, mas estamos bem confiantes”, declarou Igor Oliveira.

Início da preparação

O elenco do Galvez inicia a preparação nesta segunda, 15, no Sesc, sob o comando do técnico Maurício Carneiro.

“Temos uma base formada do Brasileiro e da Copa do Brasil. Vamos para uma sequência e a meta é a conquista do bicampeonato”, afirmou o presidente.

