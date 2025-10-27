Diretoria do Galvez confirma início da preparação visando a Copa São Paulo

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou para segunda, 3 de novembro, no CT do Imperador, o início da preparação do elenco Sub-20 visando a disputa da Copa São Paulo 2026. O grupo vai ser formado por 30 atletas, mas somente 20 estarão relacionados para o torneio.

“Fechamos os últimos detalhes e vamos começar os trabalhos. Serão 60 dias de treinamentos e a meta é realizar uma grande campanha”, declarou Igor Oliveira.

Base mantida

Segundo Igor Oliveira, a base da conquista do Estadual será mantida e as contratações serão pontuais.

“Vamos valorizar o grupo campeão. Estamos trazendo o meia Assaf, ex-Santa Cruz, e o atacante Kerlon, ex-São Francisco, e ainda estamos avaliando alguns nomes. Teremos um elenco forte”, afirmou o presidente.

Rio Branco e São Paulo

A fase de treinamentos do Galvez será desenvolvida em duas fases. A primeira, por 30 dias, será em Rio Branco e a última etapa vai ocorrer em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

