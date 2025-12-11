Diretoria do Galvez confirma as contratações de Patrick e Alifi

O volante Patrick, com passagem pela Adesg em 2024, e o atacante Alifi são mais duas contratações do Galvez para a disputa da temporada de 2026. O Imperador vai disputar o Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro da Série D e as Copas Norte e do Brasil.

“Vamos ter um elenco muito forte para a temporada. Estamos trabalhando dentro do nosso orçamento e por isso é preciso cautela neste momento”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Começa na sexta

O elenco do Galvez inicia na sexta, 12, a preparação para as competições no próximo ano.

“Tínhamos a previsão de iniciar os trabalhos nesta quarta(10), mas precisamos realizar algumas melhorias no CT. Começaremos os treinos na sexta e apresentação oficial será no dia 20 com elenco completo”, afirmou o dirigente.

Estreia no dia 13

O Galvez enfrenta o São Francisco na terça, 13 de janeiro, às 18 horas, na Arena da Floresta, no primeiro desafio no Campeonato Estadual.

Relacionado

Comentários