Diretoria do Galvez anuncia reforços visando o Brasileiro A3

A diretoria do Galvez anunciou nesta sexta, 12, a contratação de cinco reforços, Ana Carolina, Polly, Rosália Aliaga. Adrianinha e Bruna, para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A competição começa no próximo dia 21 e as Imperatrizes estreiam em Itacoatiara, no interior do Amazonas, contra o Penarol.

“Precisamos aumentar o elenco e qualificar. A diminuição da cota da Copa do Brasil, no masculino, trouxe um efeito cascata no Galvez e, infelizmente, fomos obrigados a mudar todo o planejamento da sequência da temporada”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Mudança de treinador

Gustavo Rodrigues assume o comando do Galvez na disputa do Brasileiro A3 na vaga de Maurício Carneiro.

“O Maurício é o nosso treinador no masculino e ficou inviável seguir também no feminino. Fizemos a opção pelo Gustavo Rodrigues, uma solução caseira importante para o nosso atual momento”, explicou Igor Oliveira.

Intensificar preparação

O elenco do Galvez vai intensificar a preparação a partir de segunda, 16.

“Vamos ficar com o grupo completo e teremos uma semana de treinamentos fortes pensando na estreia”, disse o presidente.

Relacionado

Comentários