Diretoria do Galvez acerta com atacante Rômulo e fecha elenco

A diretoria do Galvez acertou na manhã desta terça, 17, a contratação do atacante Rômulo. O atleta deve ser a última contratação do Imperador antes do início do Campeonato Estadual.

“O Rômulo atuou no Humaitá e no Galvez e conhece o futebol acreano. Ele será uma peça importante dentro da montagem do nosso elenco”, comentou o técnico Kinho Brito.

Começa na segunda

O elenco do Galvez inicia na segunda, 23, no CT do Imperador a preparação para a disputa do Campeonato Estadual. A estreia da equipe será no dia 4 de março contra o Náuas, no Florestão.

“Estamos com o nosso planejamento fechado. Temos a base do Sub 20 e faremos mais de um mês de preparação para o campeonato”, afirmou o treinador.

Kinho ainda negocia

Kinho Brito mantém uma negociação aberta do Desportivo Brasil, de São Paulo, e a sua permanência no comando do Imperador segue indefinida.

“Existe a negociação com o Desportivo Brasil, mas vou seguir o meu trabalho no Galvez. A diretoria vem acompanhando tudo e existem algumas situações construídas caso o acordo seja fechado com os paulistas”, explicou Kinho Brito.

