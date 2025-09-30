Cotidiano
Diretoria do Galvez acerta a contratação da atacante Aissa
A diretoria do Galvez anunciou nesta segunda, 29, a contratação da atacante Aissa, ex-Operário do Mato Grosso. A atleta chega nas Imperatrizes para ser a camisa 9 titular na disputa do Campeonato Estadual.
“Tínhamos um acertou com a Aissa, mas não podíamos divulgar porque ela estava jogando em outra equipe. O compromisso acabou e Aissa agora é atleta do Galvez”, declarou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.
Duas ou três atletas
Segundo Igor Oliveira, mais duas ou três atletas serão contratadas para o início do Estadual.
“Estamos fechando o grupo. Queremos um elenco qualificado para lutar pelo bicampeonato”, afirmou Igor Oliveira.
Mais tempo
O técnico Maurício Carneiro ganhou mais duas semanas de preparação visando à estreia no Estadual. A competição estava programada para começar no dia 5 de outubro e, agora, vai ser iniciada no dia 18. O Galvez estreia no torneio contra o Andirá, na Arena da Floresta.
Comentários
Cotidiano
Vasco derrota a Assermurb e avança no Campeonato Estadual
O Vasco derrotou a Assermurb por 2 a 1 nesta segunda, 29, no Florestinha, e garantiu uma vaga na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. A equipe da Fazendinha chegou aos 13 pontos e ocupa a 6ª colocação. A Assermurb segue em 8º somando 8 pontos.
Adesg x Andirá
Adesg e Andirá se enfrentam nesta terça, 30, a partir das 15 horas, no Florestinha. As duas equipes precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.
Comentários
Cotidiano
Calafate e Fluminense da Bahia disputam partida isolada na Série A
Calafate e Fluminense da Bahia fazem nesta terça, 30, a partir das 20h20, no ginásio do Sesc, um duelo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. O Flu da Bahia vai em busca da segunda vitória e o Calafate quer marcar os primeiros pontos na competição.
Flu tenta Daniego
O Fluminense da Bahia disputa o Estadual da Série A e será um dos representantes do Acre na Copa Norte, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.
A diretoria do Flu da Bahia tenta a contratação da ala Daniego. O atleta estava atuando no futsal da Bolívia e a meta é fechar um acordo visando a Copa Norte e a fase decisiva do Estadual.
Comentários
Cotidiano
Furacão do Norte ganha nas penalidades e avança na Copa Acre de Futebol 7
A equipe do Furacão do Norte venceu o M.D.M, nas penalidades, por 4 a 3 após um empate por 5 a 5 nessa segunda, 29, na quadra de grama sintética do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7.
Nas outras partidas da rodada, o Santinha derrotou o Jovens Promessas por 9 a 6 e os Amigos do Maicon bateram os Unidos da Torre por 4 a 3.
Mais 3 jogos
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7 Soçaite vai ter mais três jogos nesta terça, 30, a partir das 19 horas, na quadra de grama sintética do Tancredo Neves. O Lyon enfrenta o Chico Mendes na abertura da programação e na sequência os confrontos são: Cruzeiro do Tangará x Amigos do Wudson e Gama x Os Elites.
Você precisa fazer login para comentar.