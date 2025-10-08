Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego

O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.

“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.

Mais duas contratações

O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.

Jogo decisivo

O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.

“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.

