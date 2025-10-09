Cotidiano
Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego
O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.
“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.
Mais duas contratações
O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.
Jogo decisivo
O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.
“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.
Comentários
Cotidiano
Galvez confirma classificação e Grêmio Xapuriense assume vice-liderança
Duas partidas foram disputadas nesta quarta, 8, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15. O Galvez derrotou o COPMBM por 2 a 0, chegou aos 12 pontos no grupo 4 e garantiu uma vaga nas quartas de final.
Na outra partida da chave, o Grêmio Xapuriense goleou o Joia de Cristo por 13 a 1.
Pelo grupo 3
Escolinha do Galvez x Estrelinha e Santa Cruz x Xavier Maias. Esses são os confrontos válidos pelo grupo 3 do Estadual nesta quinta, 9, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu.
Comentários
Cotidiano
São Francisco bate o Sena Madureira e é vice-líder do Estadual
O São Francisco bateu o Sena Madureira por 5 a 2 nesta quarta, 8, no Florestinha, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 com 19 pontos. O resultado é importante para definir os confrontos da fase de quartas de final do torneio.
Vasco x Galvez
Vasco e Galvez entram em campo nesta quinta, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, classificados para as quartas. Contudo, as equipes querem a vitória para tentar melhorar a colocação final.
Comentários
Cotidiano
Amo futebol e por isso resolvi criar os Amigos do Nicolau”, diz Nicolau Júnior
O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), recebeu a reportagem dophdesporteclube.com.br e comentou a respeito de vários assuntos, inclusive, a sua paixão pelo futebol com a criação dos Amigos do Nicolau.
“Sempre joguei futebol em Cruzeiro do Sul na várzea e também sonhei ser um atleta profissional. Quando passei a residir em Rio Branco, montei os Amigos do Nicolau para um bom futebol e muita conversa e amizade”, declarou Nicolau Júnior.
Amigo do Esporte
Segundo Nicolau Júnior ser Amigo do Esporte significa muito e cria uma identidade com as pessoas do Estado.
“O futebol, o esporte estabelece relações e isso é muito importante. A equipe joga em Rio Branco e no interior e o futebol nos aproxima. Vamos seguir jogando e tentando marcar os gols”, disse Nicolau.
35 jogos invictos
Os Amigos do Nicolau estão invictos a 35 partidas. A equipe tem no seu grupo os ex-atletas Pedro Balu, Paulinho Pit Bull e Doca.
“Temos um time forte e estamos sendo desafiados. Agora as equipes querem nos vencer”, comentou Nicolau Júnior.
Próximo governo
Quanto ao próximo governo, Nicolau Júnior espera a ampliação dos investimentos no interior do Estado.
“Precisamos fortalecer a nossa agricultura e investir nas estradas. Temos um Estado com muitos desafios, mas é possível tornar a vida da nossa população melhor”, afirmou o deputado.
Ações em todos os esportes
Nicolau Júnior acredita em um futuro com mais possibilidades para os jovens acreanos por meio do esporte.
“Esse é um desafio, criar mais políticas públicas para nossa juventude. Existe um trabalho iniciado com a criação da secretaria de esportes e esse foi um passo importante”, avaliou o deputado.
Você precisa fazer login para comentar.