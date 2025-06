Diretoria do Atlético Xapuriense paga débito e vai disputar o Estadual

A Prefeitura de Rio Branco lançou oficialmente nesta quinta-feira (26) o projeto de robótica nas escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa, segundo a Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo fortalecer o processo de ensino-aprendizagem de forma prática, interativa e divertida, em áreas como matemática e física.

A cerimônia de lançamento ocorreu na Escola Raimundo Hermínio de Melo, no bairro Santa Cecília, e contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do vice-prefeito Alysson Bestene, da imprensa e de professores da rede. Kits de robótica e tablets já estão sendo entregues às unidades escolares, que também contarão com salas de robótica específicas para as atividades.

Segundo a gestão municipal, o investimento na ação é de aproximadamente R$ 5 milhões. Os recursos, de acordo com o prefeito, são do próprio município. “Primeiro de tudo, o recurso é nosso, é da prefeitura, não tem um centavo do governo federal aqui. Tudo isso aqui é da prefeitura, é aquilo que a gente economizou a vida inteira e nós economizamos para dar essa condição”, afirmou Tião Bocalom. “Hoje essas nossas crianças estão aqui mexendo com robótica, a mesma robótica que as crianças lá da Alemanha estão mexendo hoje”.

Durante o evento, o prefeito também rebateu críticas feitas na época em que viajou para a Alemanha em 2023. “Quando eu viajei, eu vi até alguns comentários maldosos a respeito. Mas está aqui o resultado”, disse, acrescentando que os kits adquiridos permitem aproximadamente 150 experimentos diferentes, abrangendo desde a parte mecânica até programação.

Já o vice-prefeito Alysson Bestene enfatizou a relevância da robótica para o futuro dos estudantes. “É um momento revolucionário para a educação do município de Rio Branco. A gente está investindo aqui quase cinco milhões, onde vai mudar o futuro dessas crianças”, disse. Para ele, a iniciativa representa uma oportunidade de oferecer uma educação mais inclusiva, com estímulo ao trabalho em equipe e à aplicação prática da tecnologia. “Futuramente, eles vão poder se tornar cientistas, engenheiros…”, completou.

A formação dos professores também faz parte do projeto. Os profissionais receberão orientação sobre como utilizar os kits e trabalhar com os alunos em sala de aula, de forma integrada com as demais disciplinas.

Durante o lançamento, as crianças participaram de demonstrações com os kits e receberam a visita das autoridades em uma sala dedicada à robótica. “Nós somos a terceira capital mais pobre do país, mas, em compensação, somos a mais enjoada, porque nós queremos o melhor para as nossas crianças”, disse o prefeito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários