Cotidiano

Diretoria do Atlético pede efeito suspensivo e tenta liberar Rikelmo e Franklin

Publicado

19 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues : Rikelmo pode desfalcar o Galo no segundo jogo das semifinais

A diretoria do Atlético entrou com pedido de efeito suspensivo nessa quarta, 24, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) para o goleiro Rikelmo e o zagueiro Franklin. Os dois atletas se envolveram em uma confusão após a partida contra o Santa Cruz no último sábado, 20, na Arena da Floresta, no primeiro confronto das semifinais e foram expulsos pelo árbitro Josué França.

Presidente vai decidir

O presidente do TJD, Marco Antônio Mourão, recebeu o pedido do Atlético e deve decidir, no máximo, até sexta, dia 26, se os dois jogadores poderão atuar ou não no sábado, 27, contra o Santa Cruz na partida de volta. O confronto vai decidir uma vaga para final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso para a primeira divisão em 2026.

Cotidiano

Galvez e COPMBM goleiam no Campeonato Estadual

Publicado

3 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: COPMBM venceu a primeira no torneio

Galvez e COPMBM golearam nos duelos desta quarta, 24, no CT do Cupuaçu, em confrontos pelo grupo 4 do Campeonato Estadual Sub-15.

O COPMBM bateu a Escolinha do Lelão por 5 a 0 e o Galvez “atropelou” o Joia de Cristo por 12 a 1.

O Galvez lidera a chave com 6 pontos e o COPMBM assumiu a 3ª colocação somando os primeiros três pontos.

Rodada dupla

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quinta, 25, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 3. Meninos de Ouro e Xavier disputam a primeira partida e no segundo confronto o Santa Cruz joga contra o Estrelinha.

Cotidiano

Vasco bate o Rio Branco e volta a sonhar com classificação para as quartas

Publicado

14 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Foto Gilson Melo: Vasco conseguiu uma vitória surpreendente diante do Rio Branco

O Vasco bateu o Rio Branco por 2 a 1 nesta quarta, 24, no Florestinha, chegou aos 10 pontos e assumiu a 6ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. O Estrelão ocupa a quinta posição com 13.

Líder e vice-líder

O Santa Cruz, líder, enfrenta o Sena Madureira, nesta quinta, 25, no Florestinha, em mais um confronto da fase de classificação do Estadual Sub-15.

Cotidiano

Café com Leite vai decidir vaga para disputa da Copa Norte

Publicado

15 minutos atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Seletiva chega em um momento com partidas decisivas

O Café com Leite/Porto Acre foi goleado pelo Preventório por 13 a 1 nesta quarta, 24, no ginásio do Sesc, mas mesmo com a derrota conseguiu terminar a fase de classificação da Seletiva para Copa Norte de Futsal na primeira colocação com 6 pontos e garantiu, de maneira direta, uma vaga na decisão.

Na outra partida da rodada, PSC e Lyon empataram por 5 a 5 e o resultado eliminou o Lyon da disputa.

Preventório x PSC

O PSC (2º) enfrenta o Preventório (3º) na sexta, 26, às 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e quem vencer vai enfrentar o Café com Leite/Porto Acre na decisão da Seletiva.

A final do torneio será disputada no sábado, 27, às 19 horas, no ginásio do Sesc, e o vencedor será o terceiro representante do Acre na Copa Norte 2025.

