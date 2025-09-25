Diretoria do Atlético pede efeito suspensivo e tenta liberar Rikelmo e Franklin

A diretoria do Atlético entrou com pedido de efeito suspensivo nessa quarta, 24, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) para o goleiro Rikelmo e o zagueiro Franklin. Os dois atletas se envolveram em uma confusão após a partida contra o Santa Cruz no último sábado, 20, na Arena da Floresta, no primeiro confronto das semifinais e foram expulsos pelo árbitro Josué França.

Presidente vai decidir

O presidente do TJD, Marco Antônio Mourão, recebeu o pedido do Atlético e deve decidir, no máximo, até sexta, dia 26, se os dois jogadores poderão atuar ou não no sábado, 27, contra o Santa Cruz na partida de volta. O confronto vai decidir uma vaga para final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso para a primeira divisão em 2026.

